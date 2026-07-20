Создатели семейной комедии "Поезд „Червона рута“" представили официальный трейлер фильма, который выходит в прокат уже этим летом.

"Поезд "Червона рута": смотреть трейлер

После двух успешных фильмов, "Поезда 31 декабря" и "Поезда к Рождеству", о приключениях в поезде создатели не стали менять проверенную формулу. "Поезд "Червона рута"" продолжает "железнодорожную киновселенную", которая уже принесла более 2 миллионов долларов в прокате. На этот раз действие будет происходить в легендарном поезде, названном в честь культовой песни Владимира Ивасюка.

Сюжет фильма "Поезд „Червона рута“"

В центре сюжета – новые пассажиры, случайные знакомства, романтические истории и ситуации, которые могут произойти только в дороге. Одним словом, классика: кто-то ищет свою любовь, кто-то – свое место в вагоне.

Кто сыграет в фильме "Поезд "Червона рута""

В фильме снялись Станислав Боклан, Александр Рудинский, Екатерина Кузнецова, Роман Луцкий, Вячеслав Довженко, Юрий Горбунов и Лилия Ребрик. А еще создатели подготовили целый ряд камео. В фильме появятся Ирина Билык, Александр Пономарев, Наталья Могилевская, Фагот из ТНМК, The Maneken и хор "Гомин". Похоже, знакомое лицо можно будет увидеть чуть ли не в каждом вагоне.

Отдельную роль в картине отвели самой "Червоной руте". Легендарная песня станет музыкальной основой фильма, а благодаря технологии Dolby Atmos зрители буквально окажутся внутри большого хора. Так что если после сеанса весь зал будет петь знакомые слова – это, похоже, было запланировано.

Премьеру приурочили сразу к трем событиям: 35-летию Независимости Украины, 55-летию песни "Червона рута" и 55-летию одноименного музыкального фильма.

А еще фильм "Поезд „Червона рута“" объединил множество украинских культурных символов