Самый ожидаемый поезд года уже приближается к своему перрону. А пока в материале 24 Канала мы рассказываем, кто исполнил главные роли, каких украинских актеров мы увидим на экране и какие камео появятся в фильме.
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Какие актеры сыграют в долгожданном фильме "Поезд "Червона рута""?
Александр Рудинский
Уже ни для кого не секрет, что именно Александр Рудинский исполнит главную роль в фильме "Поезд "Червона рута"". И это прекрасная новость, ведь Заслуженный артист Украины и лауреат премии BAFTA является одним из самых талантливых актеров молодого поколения.
Настоящая гордость украинского кинематографа в очередной раз порадует зрителей своей виртуозной актерской игрой и неповторимой харизмой.Читайте оперативные новости первыми Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Александр Рудинский в фильме "Поезд "Червона рута"" / Фото Пресс-служба
Александр Рудинский снялся в таких проектах, как "Первые ласточки", "Носорог", "Первые дни", "Декамерон", "Агентство", "Камень, ножницы, бумага", "Скрывая бывшую", "Возвращение", "Тихая Нава" и многих других украинских и международных фильмах.
Кроме того, актер хорошо известен своей театральной деятельностью. Среди спектаклей с его участием – "Макбет", "Тартюф", "Калигула", "Украденное счастье" и многие другие.
Поэтому роль в фильме "Поезд "Червона рута"" станет еще одним весомым дополнением к его творческому наследию и фильмографии.
Станислав Боклан
Легендарный украинский актер, народный артист Украины Станислав Боклан станет одним из актеров фильма "Поезд "Червона рута"".
Зрителям он известен благодаря сотням ролей в фильмах, сериалах и на театральной сцене. Среди его недавних работ – "Поезд к Рождеству", в котором он сыграл проводника Николая Ивановича, а также "Стражи Рождества", "Поезд 31 декабря", "Крашанка" и другие проекты.
Станислав Боклан в фильме "Поезд "Червона рута"" / Фото Пресс-служба
Предположительно, в картине о легендарном поезде Боклан также исполнит одну из ключевых ролей.
Екатерина Кузнецова
Еще одним украшением фильма "Поезд "Червона рута"" станет украинская актриса Екатерина Кузнецова.
Она хорошо известна зрителям благодаря ролям в сериале "Любовь и пламя", а также в фильмах "Ну мам!", "Испытательный срок", "Стражи Рождества", "Поезд в 31 декабря", "Мое кино" и многих других проектах. На данный момент точно неизвестно, какую именно роль исполнит актриса в фильме "Поезд "Червона рута"".
Впрочем, ее участие в проекте, несомненно, станет одним из его преимуществ и привлечет дополнительное внимание зрителей.
Екатерина Кузнецова в фильме "Поезд "Червона рута"" / Фото Пресс-служба
Кроме того, в фильме вы увидите таких украинских актеров:
- Лилию Ребрик,
- Юрия Горбунова,
- Анну Кузину,
- Романа Луцкого,
- Вячеслава Довженко,
- Екатерину Варченко,
- Ярослава Безкоровайного,
- Киру Саяпину,
- Михаила Хому,
- Анастасию Иванюк,
- Лесю Самаеву,
- Дмитрия Павко,
- Николь Мацкул.
"Поезд "Червона рута"": смотрите онлайн трейлер фильма
Яркие камео в фильме "Поезд "Червона рута"": кого увидят зрители?
Кроме того, создатели фильма "Поезд "Червона рута"" подготовили для зрителей немало приятных сюрпризов. В картине появятся известные украинские артисты, музыканты и телеведущие, которые исполнят камео-роли.
Среди них:
- Олег Фагот Михайлюта (ТНМК),
- Александр Пономарев,
- Ирина Билык,
- Наталья Могилевская,
- The Maneken,
- хор "Гомин",
- Александра Кучеренко,
- Екатерина Осадчая,
- Денис Бойко.
Такая звездная компания обещает сделать фильм еще ярче.