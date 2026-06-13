Самый ожидаемый поезд года уже приближается к своему перрону. А пока в материале 24 Канала мы рассказываем, кто исполнил главные роли, каких украинских актеров мы увидим на экране и какие камео появятся в фильме.

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Какие актеры сыграют в долгожданном фильме "Поезд "Червона рута""?

Александр Рудинский

Уже ни для кого не секрет, что именно Александр Рудинский исполнит главную роль в фильме "Поезд "Червона рута"". И это прекрасная новость, ведь Заслуженный артист Украины и лауреат премии BAFTA является одним из самых талантливых актеров молодого поколения.

Настоящая гордость украинского кинематографа в очередной раз порадует зрителей своей виртуозной актерской игрой и неповторимой харизмой.



Александр Рудинский в фильме "Поезд "Червона рута"" / Фото Пресс-служба

Александр Рудинский снялся в таких проектах, как "Первые ласточки", "Носорог", "Первые дни", "Декамерон", "Агентство", "Камень, ножницы, бумага", "Скрывая бывшую", "Возвращение", "Тихая Нава" и многих других украинских и международных фильмах.

Кроме того, актер хорошо известен своей театральной деятельностью. Среди спектаклей с его участием – "Макбет", "Тартюф", "Калигула", "Украденное счастье" и многие другие.

Поэтому роль в фильме "Поезд "Червона рута"" станет еще одним весомым дополнением к его творческому наследию и фильмографии.

Станислав Боклан

Легендарный украинский актер, народный артист Украины Станислав Боклан станет одним из актеров фильма "Поезд "Червона рута"".

Зрителям он известен благодаря сотням ролей в фильмах, сериалах и на театральной сцене. Среди его недавних работ – "Поезд к Рождеству", в котором он сыграл проводника Николая Ивановича, а также "Стражи Рождества", "Поезд 31 декабря", "Крашанка" и другие проекты.



Станислав Боклан в фильме "Поезд "Червона рута"" / Фото Пресс-служба

Предположительно, в картине о легендарном поезде Боклан также исполнит одну из ключевых ролей.

Екатерина Кузнецова

Еще одним украшением фильма "Поезд "Червона рута"" станет украинская актриса Екатерина Кузнецова.

Она хорошо известна зрителям благодаря ролям в сериале "Любовь и пламя", а также в фильмах "Ну мам!", "Испытательный срок", "Стражи Рождества", "Поезд в 31 декабря", "Мое кино" и многих других проектах. На данный момент точно неизвестно, какую именно роль исполнит актриса в фильме "Поезд "Червона рута"".

Впрочем, ее участие в проекте, несомненно, станет одним из его преимуществ и привлечет дополнительное внимание зрителей.



Екатерина Кузнецова в фильме "Поезд "Червона рута"" / Фото Пресс-служба

Кроме того, в фильме вы увидите таких украинских актеров:

Лилию Ребрик,

Юрия Горбунова,

Анну Кузину,

Романа Луцкого,

Вячеслава Довженко,

Екатерину Варченко,

Ярослава Безкоровайного,

Киру Саяпину,

Михаила Хому,

Анастасию Иванюк,

Лесю Самаеву,

Дмитрия Павко,

Николь Мацкул.

"Поезд "Червона рута"": смотрите онлайн трейлер фильма

Яркие камео в фильме "Поезд "Червона рута"": кого увидят зрители?

Кроме того, создатели фильма "Поезд "Червона рута"" подготовили для зрителей немало приятных сюрпризов. В картине появятся известные украинские артисты, музыканты и телеведущие, которые исполнят камео-роли.

Среди них:

Олег Фагот Михайлюта (ТНМК),

Александр Пономарев,

Ирина Билык,

Наталья Могилевская,

The Maneken,

хор "Гомин",

Александра Кучеренко,

Екатерина Осадчая,

Денис Бойко.

Такая звездная компания обещает сделать фильм еще ярче.