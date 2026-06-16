Ведь фильм не просто расскажет очередную красивую историю с хэппи-эндом, но и затронет сразу несколько важных страниц украинской культуры и истории. В материале 24 Канала рассказываем больше о смыслах, заложенных в фильме "Поезд "Червона рута"", а также о символах, которые будут играть важную роль в картине.

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Фильм "Поезд "Червона рута"" – смесь культурных и исторических символов

Украинская романтическая комедия "Поезд "Червона рута"" мчится на большие экраны и уже готовит для зрителей не только сильный актерский состав, увлекательный сюжет и невероятные пейзажи, но и глубокие смыслы. Ведь лента будет посвящена сразу нескольким важным символическим событиям в украинской культуре и истории.

Фильм объединит несколько знаковых дат:

55-летие фильма-концерта "Червона рута",

56-летию первого исполнения культовой песни "Червона рута",

35-летию Независимости Украины.

"Поезд "Червона рута"": смотрите онлайн трейлер фильма

Зрителям покажут трогательную историю любви с первого взгляда. А в легендарном поезде, который вот-вот прибудет на перрон, это не просто возможно – это неизбежно. Ведь красная рута является украинским символом настоящей любви.

Это еще одна важная культурная ценность, которая испокон веков помогала украинцам обретать настоящие чувства: кому-то дарила вдохновение, кому-то – веру в лучшее, а кому-то – возможность понять, что настоящая любовь всегда была рядом.

Поклонники услышат "Червону руту" в исполнении известных голосов Украины. Бессмертная песня прозвучит в исполнении Ирины Билык, Александра Пономарева, Натальи Могилевской, The Maneken, Фагота и знаменитого хора "Гомин", который уже неоднократно поражал украинцев своим талантом.



Фильм "Поезд "Червона рута"" / Кадр из фильма

Что стоит знать об украинской комедии "Поезд "Червона рута""?

Премьера фильма "Поезд "Червона рута"" состоится в украинских кинотеатрах 20 августа 2026 года.

Главные роли в картине исполнят украинские актеры: Александр Рудинский, Станислав Боклан, Екатерина Кузнецова, Лилия Ребрик, Юрий Горбунов и другие.

и другие. Режиссером фильма стал Алексей Есаков .

. Продюсерами картины являются Зоя Сушенко, Юрий Горбунов и Екатерина Швец .

. Фильм сочетает в себе жанры романтической комедии и семейного кино.

Также в картине зрители увидят немало знакомых лиц – известных украинских артистов, которые появятся в камео-ролях.

Так что дождитесь громкой украинской премьеры и спойте вместе с героями фильма легендарную украинскую "Червону руту".