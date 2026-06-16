Адже фільм не просто розповість чергову гарну історію з хепі-ендом, а й торкнеться одразу кількох важливих сторінок української культури та історії. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сенси, закладені у фільм "Потяг "Червона рута"", а також про символи, які відіграватимуть важливу роль у стрічці.

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Фільм "Потяг "Червона рута"" – суміш культурних та історичних символів

Українська романтична комедія "Потяг "Червона Рута"" мчить на великі екрани та вже готує для глядачів не лише сильний акторський склад, захопливий сюжет і неймовірні пейзажі, а й глибокі сенси. Адже стрічка буде присвячена одразу кільком важливим символічним подіям в українській культурі та історії.

Фільм об'єднає кілька знакових дат:

55-річчя фільму-концерту "Червона рута",

56-річчя першого виконання культової пісні "Червона рута",

35-річчя Незалежності України.

"Потяг "Червона рута"": дивіться онлайн трейлер фільму

Глядачам покажуть зворушливу історію кохання з першого погляду. А в легендарному потязі, який ось-ось прибуде на перон, це не просто можливо – це неминуче. Адже червона рута є українським символом справжнього кохання.

Це ще одна важлива культурна цінність, яка споконвіку допомагала українцям знаходити справжні почуття: комусь дарувала наснагу, комусь – віру в краще, а комусь – можливість зрозуміти, що справжня любов завжди була поруч.

Прихильники почують "Червону руту" у виконанні відомих голосів України. Безсмертна пісня прозвучить у виконанні Ірини Білик, Олександра Пономарьова, Наталії Могилевської, The Maneken, Фагота та славетного хору "Гомін", який уже неодноразово вражав українців своїм талантом.



Фільм "Потяг "Червона рута"" / Кадр із фільму

Що варто знати про українську комедію "Потяг "Червона рута""?

Прем'єра фільму "Потяг "Червона рута"" відбудеться в українських кінотеатрах 20 серпня 2026 року.

Головні ролі у стрічці виконають українські актори: Олександр Рудинський, Станіслав Боклан, Катерина Кузнецова, Лілія Ребрик, Юрій Горбунов та інші.

та інші. Режисером фільму став Олексій Єсаков .

. Продюсерами стрічки є Зоя Сушенко, Юрій Горбунов і Катерина Швець .

і . Фільм поєднує жанри романтичної комедії та сімейного кіно.

Також у стрічці глядачі побачать чимало знайомих облич – відомих українських артистів, які з'являться у камео-ролях.

Тож дочекайтеся гучної української прем'єри та заспівайте разом із героями фільму легендарну українську "Червону руту".