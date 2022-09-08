Клуни целовал Робертс 79 раз – как снимали сцену с поцелуем в комедии "Билет в рай"

Джулия Робертс и Джордж Клуни сыграли роль супругов в комедии "Билет в рай", которая выйдет на экраны 15 сентября. Актеры поделились съемками романтической сцены, для которой понадобилось 79 дублей.

Романтическая комедия "Билет в рай" – четвертая совместная работа актеров. По сюжету картины супруги тайно переезжают на тропический остров и пытаются помешать своей дочери выйти замуж.

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80 дублей сцены с поцелуем в комедии "Билет в рай": реакция Джорджа Клуни и Джулии Робертс

Чтобы снять романтичную и интересную сцену в комедии, Джорджу Клуни и Джулии Робертс понадобилось 79 дублей. В интервью журналу The New York Times они рассказали, что "должны были все сделать на самом высоком уровне".

Однако, когда Клуни рассказал об этом жене, она отреагировала: "Какого черта?".

Потребовалось 79 кадров, где мы смеемся, а затем один кадр, где мы целуемся,

— сказала Робертс, замужем за Дэниелом Модером.

"Ну, мы должны сделать это правильно", – дополнил Клуни. И продолжил: "Я не снимался в романтических комедиях со времен "Однажды прекрасного дня" — у меня не было такого успеха, как у Джулии. Но я прочитал сценарий и подумал: "Ну, если Джулс готова, я думаю, это может быть весело".

В комедии "Билет в рай", Джордж Клуни и Джулия Робертс выступают как разведенная пара. Так что эта сцена должна быть особенной. Несмотря на все, они пытаются "донести" дочери, чтобы она не совершала той же ошибки, как они 25 лет назад. Их дочь Лили в фильме сыграет Кейтлин Девер. Чем закончится история – узнаете совсем скоро.

Ранее Джордж Клуни и Джулия Робертс вместе работали над такими лентами: "Одиннадцать друзей Оушена" (2001 год), "Двенадцать друзей Оушена" (2004 год) и "Финансовый монстр" (2016 год).

"Билет в рай": смотрите трейлер

Когда премьера фильма

В Украине картину увидим в кинотеатрах с 15 сентября 2022 года. Мировая премьера прошла вчера, 7 сентября, в Лондоне.



Джулия Робертс и Джордж Клуни на премьере фильма "Билет в рай" / Фото с инстаграма celebritystyle

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