Романтична комедія "Квиток до раю" – четверта спільна робота акторів. За сюжетом картини Подружжя таємно переїжджає на тропічний острів і намагаються завадити своїй дочці вийти заміж.

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80 дублів сцени з поцілунком у комедії "Квиток до раю": реакція Джорджа Клуні та Джулії Робертс

Щоб зняти найромантичнішу та найцікавішу сцену у комедії, Джорджу Клуні та Джулії Робертс знадобилося 79 дублів. В інтерв'ю журналу The New York Times вони розповіли, що "мали все зробити на найвищому рівні".

Проте, коли Клуні розповів про це дружині, вона відреагувала: "Якого біса?".

Потрібно було 79 кадрів, де ми сміємося, а потім один кадр, де ми цілуємося,

— сказала Робертс, яка одружена з Денієлом Модером.

"Ну, ми мали зробити це правильно", — доповнив Клуні. І продовжив: "Я не знімався в романтичних комедіях із часів "Одного прекрасного дня" — у мене не було такого успіху, як у Джулії. Але я прочитав сценарій і подумав: "Ну, якщо Джулс готова, я думаю, це може бути весело".

У комедії "Квиток до раю", Джордж Клуні та Джулія Робертс виступають як розлучена пара. Тож ця сцена має бути особливою. Попри все, вони намагаються "донести" доньці, щоб вона не робила тієї ж помилки, як вони 25 років тому. Їхню дочку Лілі у фільмі зіграє Кейтлін Девер. Чим закінчиться історія – дізнаєтеся зовсім скоро.

До речі. Раніше Джордж Клуні та Джулія Робертс разом працювали над такими стрічками: "Одинадцять друзів Оушена" (2001 рік), "Дванадцять друзів Оушена" (2004 рік) та "Фінансовий монстр" (2016 рік).

"Квиток до раю": дивіться трейлер

Коли прем’єра фільму

В Україні картину побачимо в кінотеатрах з 15 вересня 2022 року. Світова прем’єра відбулася вчора, 7 вересня, в Лондоні.



Джулія Робертс та Джордж Клуні на прем’єрі фільму "Квиток до раю" / Фото з інстаграму celebritystyle

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