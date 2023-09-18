Трагическое известие сообщил менеджер актера 15 сентября. Он рассказал, что в последнее время Миллер боролся с маниакальной депрессией.

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Билли Миллер был лауреатом премии Эмми

Лауреат премии Эмми актер также был известен тем, что в течение шести лет играл Джейсона Моргана/Дрю Кейна в популярной мыльной опере ABC "Общая больница".

Вскоре после того, как оставил роль Ричи Новака в сериале ABC "Все мои дети", Миллер получил роль Билли Эббота в сериале "Молодые и дерзкие", где он получил три премии Эмми.

Помимо дневных телевизионных программ, Миллер также был известен работой над "Рэй Донованом" с Лиевом Шрайбером, а также снялся в нескольких эпизодах шоу Меган Маркл "Костюмы".

Он снялся в роли Алекса Данна в шоу AppleTV+ Truth Be Told с Октавией Спенсер и покойным Роном Сефасом Джонсом.

Воспоминания коллег

Бывшая звезда "Настоящих домохозяек из Беверли-Хиллз" Айлин Дэвидсон поделилась приятными воспоминаниями об актере в X, ранее известном как Twitter.

Мне очень грустно слышать о смерти Билли Миллера. Его заразительное обаяние и теплота оставили незабываемые впечатления на всех нас, кому удалось его знать. Я буду скучать по этой озорной улыбке. Люблю тебя, Билли,

– написала она

Джон Линдстром, сыгравший роль Кевина Коллинза и Райана Чемблрейна в сериале "Общая больница", помнит, что всегда смеялся, когда был рядом с Миллером.

"Билли Миллер был одаренным, умным, смешным и производил на меня впечатление, как замечательный друг близких ему людей, – написал Линдстром. Он не моргнул, когда я попросил его надеть эту рубашку, чтобы повысить женщин в нашей отрасли. Его сердце было на правильном месте, и я всегда смеялся возле него".

Биография Миллера

Миллер родился в Талси и вырос в Гранд Прере, штат Техас. После окончания Техасского университета в Остине он переехал в Лос-Анджелес и "начал работать в почтовом отделении известной компании по управлению/производству развлечений", – сказал его представитель.

Он начал карьеру актера только после "поощрения (смелости) друзей", и его первые успехи пришли в коммерческом мире. Миллер также являлся ресторатором и много лет владел несколькими барами и ресторанами в районе Лос-Анджелеса.

"У него остались мать Патриция, сестра Меган, зять Ронни, племянник Грейсон и племянница Чарли", – говорится в заявлении его представителей. – Он также оставил много друзей и коллег, которым будет не хватать его теплой личности, великодушия и искренней доброты».