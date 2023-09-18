Трагічну звістку повідомив менеджер актора 15 вересня. Він розповів, що останнім часом Міллер боровся з маніакальною депресією.

Рекомендуємо Для найвідданіших шанувальників: 5 найкращих футбольних фільмів

Біллі Міллер був лауреатом премії Еммі

Лауреат премії Еммі актор також був відомий тим, що протягом шести років грав Джейсона Моргана/Дрю Кейна в популярній мильній опері ABC "Загальна лікарня".

Невдовзі після того, як залишив роль Річі Новака в серіалі ABC "Всі мої діти", Міллер отримав роль Біллі Еббота в серіалі "Молоді та зухвалі", де він отримав три премії Еммі.

Крім денних телевізійних програм, Міллер також був відомий роботою над "Рей Донованом" з Лієвом Шрайбером, а також знявся в кількох епізодах шоу Меган Маркл "Костюми".

Він знявся в ролі Алекса Данна в шоу AppleTV+ Truth Be Told з Октавією Спенсер і покійним Роном Сефасом Джонсом.

Спогади колег

Колишня зірка "Справжніх домогосподарок з Беверлі-Хіллз" Айлін Девідсон поділилася приємними спогадами про актора в X, раніше відомому як Twitter.

Мені дуже сумно чути про смерть Біллі Міллера. Його заразлива чарівність і теплота залишили незабутні враження на всіх нас, кому пощастило знати його. Я буду сумувати за цією пустотливою посмішкою. Люблю тебе, Біллі,

– написала вона

I'm so sad to hear of Billy Miller's passing. His infectious charm and warmth left lasting impressions on all of us who were lucky enough to have him in our lives. Im gonna miss that mischievous smile. Love you Billy. pic.twitter.com/kTnML9Zxlw — Eileen Davidson (@eileen_davidson) September 17, 2023

Джон Ліндстром, який зіграв роль Кевіна Коллінза та Раяна Чемблрейна у серіалі "Загальна лікарня", пам’ятає, що завжди сміявся, коли був поруч із Міллером.

"Біллі Міллер був обдарованим, розумним, кумедним і справляв на мене враження, як чудовий друг близьких йому людей, – написав Ліндстром. Він не моргнув, коли я попросив його одягнути цю сорочку, щоб підвищити жінок у нашій галузі. Його серце було на правильному місці, і я завжди сміявся біля нього".

#BillyMiller was gifted, smart, funny, and impressed me as a great friend to those close to him. He didn’t blink when I asked him to put on this shirt to help raise up the women in our industry. His heart was in the right place & I always laughed around him. #FlightOfAngels #RIP pic.twitter.com/6k0LA4yekl — Jon Lindstrom (@thejonlindstrom) September 17, 2023

Біографія Міллера

Міллер народився в Талсі та виріс у Гранд-Прері, штат Техас. Після закінчення Техаського університету в Остіні він переїхав до Лос-Анджелеса і "почав працювати в поштовому відділенні відомої компанії з управління/виробництва розваг", — сказав його представник.

Він почав кар'єру актора лише після "заохочення (сміливості) друзів", і його перші успіхи прийшли в комерційному світі. Міллер також був ресторатором і багато років володів кількома барами та ресторанами в районі Лос-Анджелеса.

"У нього залишилися мати Патриція, сестра Меган, зять Ронні, племінник Грейсон і племінниця Чарлі", – йдеться в заяві його представників. – Він також залишив багато друзів і колег, яким буде не вистачати його теплої особистості, великодушності та щирої доброти".