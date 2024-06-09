О людях, которые изменили музыкальную индустрию: 3 биографических фильма, которые вас поразят

Иногда так хочется узнать больше о жизни известных людей. Конечно, можно прочитать их биографию, но фильмы помогают увидеть все собственными глазами и немного окунуться в атмосферу эпохи, когда жили те или иные знаменитости.

В сегодняшней подборке редакция Кино 24 расскажет о фильмах, в которых говорится о знаменитом американском певце Элвисе Пресли, участнике легендарной группы Queen Фредди Меркьюри и британском рок-музыканте Элтоне Джоне. Выбирайте ленту уже сейчас!

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"Элвис"

В 1940-х годах Элвис Пресли был еще совсем юным парнем. Когда отец попадает в тюрьму, он вместе с мамой едет в маленький поселок, что в штате Миссисипи. Там парень узнает, какую музыку слушают афроамериканцы, что вызывает восторг. Уже в 1955 году об Элвисе знает много людей. Впоследствии он подписывает контракт с Томом Паркером и становится настоящим королем рок-н-ролла.

"Элвис": смотрите онлайн трейлер фильма

"Богемная рапсодия"

В фильме рассказывается о жизни клавишника и вокалиста легендарной рок-группы Queen Фредди Меркьюри. В свое время люди сходили с ума от голоса и таланта музыканта, а многие женщины мечтали покорить его сердце. Лента приоткрывает завесу личной жизни Фредди, которая оказалась не такой безоблачной. Проблемы с деньгами, несчастная любовь – вот с чем боролся певец.

"Богемская рапсодия": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рокетмен"

Реджиналд Кеннет Дуайт (настоящее имя Элтона Джона) с детства увлекался музыкой и умел играть на фортепиано. Однако ему сложно давались публичные выступления. Чтобы избавиться от страха и достичь успеха, Реджиналд переезжает в другой город, а затем берет псевдоним. Для лучшего результата Элтон Джон поработал над своим образом, чтобы ярко зажигать на сцене. Однако его жизнь на самом деле была не совсем такой.

"Рокетмен": смотрите онлайн трейлер фильма

Надеемся, что в нашей подборке вы нашли фильмы, которые посмотрите в ближайшие вечера. Обещаем, что они заинтересуют своим сюжетом.