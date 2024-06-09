У сьогоднішній добірці редакція Кіно 24 розповість про фільми, у яких йдеться про знаменитого американського співака Елвіса Преслі, учасника легендарного гурту Queen Фредді Мерк'юрі та британського рок-музиканта Елтона Джона. Обирайте стрічку вже зараз!

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"Елвіс"

У 1940-х роках Елвіс Преслі був ще зовсім юним хлопцем. Коли батько потрапляє у тюрму, він разом з мамою їде у маленьке селище, що у штаті Міссісіпі. Там хлопець дізнається, яку музику слухають афроамериканці, що викликає захват. Вже у 1955 році про Елвіса знає багато людей. Згодом він підписує контракт з Томом Паркером та стає справжнім королем рок-н-ролу.

"Елвіс": дивіться онлайн трейлер фільму

"Богемна рапсодія"

У фільмі розповідається про життя клавішника та вокаліста легендарної рок-групи Queen Фредді Мерк'юрі. Свого часу люди шаленіли від голосу та таланту музиканта, а багато жінок мріяли підкорити його серце. Стрічка відкриває завісу особистого життя Фредді, яке виявилося не таким безхмарним. Проблеми з грошима, нещасливе кохання – ось з чим боровся співак.

"Богемна рапсодія": дивіться онлайн трейлер фільму

"Рокетмен"

Реджинальд Кеннет Двайт (справжнє ім'я Елтона Джона) з дитинства захоплювався музикою та вмів грати на фортепіано. Однак йому складно давалися публічні виступи. Аби позбутися страху та досягнути успіху, Реджинальд переїжджає в інше місто, а згодом бере псевдонім. Для кращого результату Елтон Джон попрацював над своїм образом, щоб яскраво запалювати на сцені. Проте його життя насправді було не зовсім таким.

"Рокетмен": дивіться онлайн трейлер фільму

Сподіваємося, що у нашій добірці ви знайшли фільми, які подивитися найближчими вечорами. Обіцяємо, що вони зацікавлять своїм сюжетом.