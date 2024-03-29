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"Игры разума"
Джон Нэш – молодой ученый, который полностью поглощен одной целью: сделать какое-нибудь открытие. Его работы в области теории игр получают всеобщее признание. Нэш получает работу в престижной лаборатории и начинает работать над особыми проектами.
Там он впервые встречает новое для себя понятие - любовь. Это новое чувство вносит в его жизнь Алисия Лард, красавица-студентка с факультета физики. Однако их счастье перечеркнет болезнь.
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"Темные времена"
Во время начала Второй Мировой войны Франция уже вложила оружие под натиском агрессии Адольфа Гитлера, и теперь на очереди была Великобритания. Правительство острова стало перед важным выбором – продолжать борьбу или искать путь к перемирию.
Хотя казалось, что нацистские силы имеют преимущество, а значительная часть армии Великобритании оказалась в осаде на пляжах Дюнкерка, новоизбранный Премьер-Министр Уинстон Черчилль имел свой план действий. Он не собирался идти на сделки с врагом, поскольку понимал возможные последствия этого шага.
"Темные времена": смотрите онлайн трейлер фильма
"Мавританец"
Американские власти подозревают Мохаммеда Ульд Слахи в вербовке террористов во время терактов 11 сентября. Без официальных обвинений и возможности защиты в суде, Слахи приговаривают к тюрьме.
Только через 6 лет он получает право на адвоката, и в борьбу против правительственной машины вступают адвокат Нэнси Холландер и ее помощница Терри Дункан. Благодаря их огромной работе удастся раскрыть потрясающую истину и доказать, что человеческий дух не сломает никакие решетки.
"Мавританец": смотрите онлайн трейлер фильма
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