Вы должны это увидеть: 3 биографических фильма с высоким рейтингом, которые вас удивят

Если вам уже надоело просматривать вымышленные фэнтези и хочется познакомиться с новыми, реальными историями, то мы приготовили для вас замечательную подборку. Это список фильмов с высоким рейтингом, которые рассказывают биографии интересных людей.

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"Игры разума"

Джон Нэш – молодой ученый, который полностью поглощен одной целью: сделать какое-нибудь открытие. Его работы в области теории игр получают всеобщее признание. Нэш получает работу в престижной лаборатории и начинает работать над особыми проектами.

Там он впервые встречает новое для себя понятие - любовь. Это новое чувство вносит в его жизнь Алисия Лард, красавица-студентка с факультета физики. Однако их счастье перечеркнет болезнь.

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"Темные времена"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Во время начала Второй Мировой войны Франция уже вложила оружие под натиском агрессии Адольфа Гитлера, и теперь на очереди была Великобритания. Правительство острова стало перед важным выбором – продолжать борьбу или искать путь к перемирию.

Хотя казалось, что нацистские силы имеют преимущество, а значительная часть армии Великобритании оказалась в осаде на пляжах Дюнкерка, новоизбранный Премьер-Министр Уинстон Черчилль имел свой план действий. Он не собирался идти на сделки с врагом, поскольку понимал возможные последствия этого шага.

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"Мавританец"

Американские власти подозревают Мохаммеда Ульд Слахи в вербовке террористов во время терактов 11 сентября. Без официальных обвинений и возможности защиты в суде, Слахи приговаривают к тюрьме.

Только через 6 лет он получает право на адвоката, и в борьбу против правительственной машины вступают адвокат Нэнси Холландер и ее помощница Терри Дункан. Благодаря их огромной работе удастся раскрыть потрясающую истину и доказать, что человеческий дух не сломает никакие решетки.

"Мавританец": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильмы, которые берут начало из реальной жизни заставляют зрителя сопереживать героям еще больше. Приготовьтесь к новому кинопутешествию вместе с интересными персонажами.