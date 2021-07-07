Bobritsa Film Festival 2021 объявил победителей конкурсной программы

Определены победители конкурсной программы Bobritsa Film Festival 2021, который состоится 24 и 25 июля в селе Бобрица Бучанского района Киевской области.

Четвертый год подряд кинофестиваль в Бобрице собирает десятки лент со всего мира.

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На конкурсную программу в этом году было подано 26 работ из 14 стран мира:

Украина;

Канада;

Чили;

Испания;

Швейцария;

Турция;

Великобритания и других.

Победителей определяло профессиональное жюри в составе:

продюсера и члена Украинской киноакадемии Натальи Либет (председатель жюри)

(председатель жюри) продюсера и руководителя "Эвос фильм" Ольги Матат ;

; члена Украинской киноакадемии, сценариста, режиссера и продюсера Сергея Касторных.

Победители конкурсной программы Bobritsa Film Festival 2021

"Лучший документальный фильм" – Not Alone режиссера Снежаны Гусаревич, Украина.

– Not Alone режиссера Снежаны Гусаревич, Украина. "Лучший короткометражный фильм" – "Ой!" (Oh!) режиссера Ольги Золотаревой, Украина.

– "Ой!" (Oh!) режиссера Ольги Золотаревой, Украина. "Лучшая студенческая работа" - "Пан Германн Манн" (Herr Herrmann Mann) режиссера Ларс Смекал (Lars Smekal), Германия.

- "Пан Германн Манн" (Herr Herrmann Mann) режиссера Ларс Смекал (Lars Smekal), Германия. "Лучший анимационный фильм" – "Мальчик и гора" (The Boy and The Mountain) режиссеров Сантьяго Агилера и Габриэль Монреаль (Santiago Aguilera, Monreal Gabriel), Чили.

Мы гордимся тем, что каждый год нам присылают все больше работ, а география фестиваля расширяется. Поздравляем победителей и ждем встречи в Бобрице!

– комментирует куратор фестиваля Елена Мибчуани.

Фильмы-победители войдут в официальную программу IV ежегодного международного фестиваля кино Bobritsa Film Festival 2021, где также покажут новинки украинского производства (подробная программа будет объявлена позже). Фестиваль уже традиционно объединит просмотр фильмов под открытым небом, встречи и мастер-классы с участием художников киноотрасли, а также отдых на природе с вкусной едой и другими развлечениями.