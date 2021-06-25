IV ежегодный международный фестиваль кино Bobritsa Film Festival 2021 продлится два дня (24 – 25 июля) и пройдет в селе Бобрица Бучанского района. Об этом сообщают представители Bobritsa Film Festival 2021.
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В каждом из сел покажут по две современные киноленты украинского производства, которые уже завоевали любовь зрителей в кинопрокате – одну для детей и одну для взрослых. На фестивале покажут фильмы-победители конкурсной программы и новинки украинского производства. Детальная программа будет объявлена позже.
Фестиваль традиционно объединит:
- просмотр фильмов под открытым небом;
- встречи и мастер-классы с участием художников киноотрасли;
- отдых на природе с вкусной едой и другими развлечениями.
Расписание предпоказов
Гореничи (Дом культуры)
17:00 – "Адская Хоругвь или Рождество Казацкое" (2019, семейный фильм-сказка);
19:30 – "Мои мысли тихие" (2019, трагикомедия Антонио Лукича).
Музычи (Дом культуры)
17:00 – "Адская Хоругвь или Рождество Казацкое" (2019, семейный фильм-сказка);
19:30 – "Экс" (2020, боевик, драмедия Сергея Лысенко).
Святопетровское (Дом культуры)
17:00 – "Адская Хоругвь или Рождество Казацкое" (2019, семейный фильм-сказка);
19:30 – "Экс" (2020, боевик, драмедия Сергея Лысенко).
Белогородка (Дом культуры)
17:00 – "Адская Хоругвь или Рождество Казацкое" (2019, семейный фильм-сказка);
19:30 – "Мои мысли тихие" (2019, трагикомедия Антонио Лукича).
Расписание лозунг Bobritsa Film Festival 2021 / Фото фейсбук-страница Bobritsa Film Festival 2021
Что известно о Bobritsa Film Festival
Bobritsa Film Festival основан общиной села Бобрица с участием Бобрицкого сельского благотворительного фонда "Развитие и благоустройство", Бобрицкого сельского совета и представителей общины. Bobritsa Film Festival имеет целью поддержание и развитие интереса граждан к современному украинского и мирового кинематографу, создание культурного пространства на уровне местных общин.