IV щорічний міжнародний фестиваль кіно Bobritsa Film Festival 2021 триватиме два дні (24 – 25 липня) та пройде в селі Бобриця Бучанського району. Про це повідомляють представники Bobritsa Film Festival 2021.
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В кожному з сіл покажуть по дві сучасні кінострічки українського виробництва, які вже здобули прихильність глядачів в кінопрокаті – одну для дітей та одну для дорослих. На фестивалі покажуть фільми-переможці конкурсної програми та новинки українського виробництва. Детальну програму буде оголошено пізніше.
Фестиваль традиційно об’єднає:
- перегляд фільмів просто неба;
- зустрічі та майстер-класи за участі митців кіногалузі;
- відпочинок на природі зі смачною їжею та іншими розвагами.
Розклад передпоказів
Гореничі (Будинок культури)
17:00 – "Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке" (2019, сімейний фільм-казка);
19:30 – "Мої думки тихі" (2019, трагікомедія Антоніо Лукіча).
Музичі (Будинок культури)
17:00 – "Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке" (2019, сімейний фільм-казка);
19:30 – "Екс" (2020, бойовик, драмедія Сергія Лисенка).
Святопетрівське (Будинок культури)
17:00 – "Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке" (2019, сімейний фільм-казка);
19:30 – "Екс" (2020, бойовик, драмедія Сергія Лисенка).
Білогородка (Будинок культури)
17:00 – "Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке" (2019, сімейний фільм-казка);
19:30 – "Мої думки тихі" (2019, трагікомедія Антоніо Лукіча).
Розклад кіносеасів Bobritsa Film Festival 2021 / Фото фейсбук-сторінка Bobritsa Film Festival 2021
Що відомо про Bobritsa Film Festival
Bobritsa Film Festival започатковано громадою села Бобриця за участю Бобрицького сільського благодійного фонду "Розвиток та благоустрій", Бобрицької сільської ради та представників громади. Bobritsa Film Festival має на меті підтримання та розвиток інтересу громадян до сучасного українського та світового кінематографу, створення культурного простору на рівні місцевих громад.