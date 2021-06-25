IV щорічний міжнародний фестиваль кіно Bobritsa Film Festival 2021 триватиме два дні (24 – 25 липня) та пройде в селі Бобриця Бучанського району. Про це повідомляють представники Bobritsa Film Festival 2021.

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В кожному з сіл покажуть по дві сучасні кінострічки українського виробництва, які вже здобули прихильність глядачів в кінопрокаті – одну для дітей та одну для дорослих. На фестивалі покажуть фільми-переможці конкурсної програми та новинки українського виробництва. Детальну програму буде оголошено пізніше.

Фестиваль традиційно об’єднає:

перегляд фільмів просто неба;

зустрічі та майстер-класи за участі митців кіногалузі;

відпочинок на природі зі смачною їжею та іншими розвагами.

Розклад передпоказів

3 липня (субота)

Гореничі (Будинок культури)

17:00 – "Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке" (2019, сімейний фільм-казка);

19:30 – "Мої думки тихі" (2019, трагікомедія Антоніо Лукіча).



Музичі (Будинок культури)

17:00 – "Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке" (2019, сімейний фільм-казка);

19:30 – "Екс" (2020, бойовик, драмедія Сергія Лисенка).

11 липня (неділя)

Святопетрівське (Будинок культури)

17:00 – "Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке" (2019, сімейний фільм-казка);

19:30 – "Екс" (2020, бойовик, драмедія Сергія Лисенка).



Білогородка (Будинок культури)

17:00 – "Пекельна Хоругва або Різдво Козацьке" (2019, сімейний фільм-казка);

19:30 – "Мої думки тихі" (2019, трагікомедія Антоніо Лукіча).



Розклад кіносеасів Bobritsa Film Festival 2021 / Фото фейсбук-сторінка Bobritsa Film Festival 2021