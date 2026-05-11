Готовьте попкорн: 3 высокорейтинговых боевика на Netflix для интересного вечера

Провести вечер за просмотром интересного фильма или сериала – идеальный вариант. Можно собраться с друзьями, чтобы время прошло веселее.

24 Канал расскажет о высокорейтинговых боевиках на Netflix, которые стоит посмотреть. Сохраняйте подборку для ваших киновечеров.

Не пропустите Что смотреть перед Евровидением: 3 высокорейтинговых фильма, которые научат верить в себя

Какие боевики посмотреть на Netflix?

"Бесславные ублюдки"

Рейтинг IMDb: 8.4/10

События разворачиваются во время Второй мировой войны во Франции, которую оккупировали нацисты. Группа американских диверсантов под названием "Ублюдки" хочет уничтожить их руководителей. Для этого нужно попасть в парижский кинотеатр, где должны показывать пропагандистский фильм.

"Бесславные ублюдки": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ночной агент"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий : 30

: 30 Рейтинг IMDb: 7.4/10

Сюжет разворачивается вокруг агента ФБР, который работает в подвале Белого дома и отвечает на телефонные звонки, которые никогда не раздавались до одной ночи. Главный герой оказывается в центре заговора.

"Ночной агент": смотрите онлайн трейлер сериала

"Уцелевший"

Рейтинг IMDb: 7.5/10

В 2005 году в Афганистане морские пехотинцы отправляются в разведывательную миссию, чтобы ликвидировать лидера Талибана Ахмада Шаха. Мужчин заметили пастухи, но те решают не убивать их. Один из афганцев предупреждает группу талибов о вторжении. Так, начинается ужасная битва.

"Уцелевший": смотрите онлайн трейлер фильма

Какие фильмы сейчас самые популярные на Netflix в Украине?

На сайте Tudum представлен список самых популярных фильмов на Netflix в Украине на данный момент: