Думал помогать армии несмотря на свой возраст: где сейчас Богдан Бенюк, сын которого мобилизовался

Богдан Бенюк – популярный украинский актер театра и кино. Он хорошо известен зрителям, ведь в его творческом багаже около сотни ролей в фильмах, сериалах и театральных постановках. Кроме того, именно его голосом на украинском говорит легендарный зеленый великан Шрек.

На днях стало известно, что сын актера присоединился к армии. Об этом рассказал украинский актер Сергей Калантай в интервью Алины Доротюк. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас Богдан Бенюк, что известно о мобилизации его сына и задумывался ли сам актер над тем, чтобы присоединиться к ВСУ.

Смотрите также Что смотреть перед Евровидением: 3 высокорейтинговых фильма, которые научат верить в себя

Где сейчас и как живет украинский актер Богдан Бенюк?

Сейчас Богдан Бенюк продолжает активно заниматься актерством, играет в театре и снимается в кино. В частности, он является художественным руководителем Киевского академического драматического театра на Подоле, а также выходит на сцену Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Кроме того, актера можно увидеть в фильмах и сериалах. Среди последних проектов с его участием – лента "Хозяин. На своей земле", в которой он сыграл одну из главных ролей.

Что интересно, в 2024 году, несмотря на свой возраст – тогда актеру было 68 лет, – он заявлял, что хотел бы быть полезным для армии. Богдан Бенюк признавался, что готов даже оставить театр, чтобы присоединиться к помощи армии: возить военных, варить еду, носить дрова или поддерживать боевой дух.

По словам актера, он до сих пор чувствует себя физически выносливым и способным помогать. Об этом он рассказывал в интервью для ТСН.

Впрочем, пока Богдан Бенюк продолжает свою профессиональную деятельность. В то же время известно, что его сын присоединился в ряды Вооруженных сил Украины.

Сын Бенюка мобилизовался в армию: что известно?

Украинский актер Сергей Калантай дал интервью журналистке Алине Доротюк, в котором рассказал, что 29-летний сын Богдана Бенюка пополнил ряды ВСУ.

По словам актера, об этом он узнал недавно и признался, что такой поступок его очень поразил, ведь считает это достойным решением. В то же время больше подробностей Сергей Калантай не раскрыл.

Его два зятя служат, и сын пошел служить. Это поступок,

– рассказал Сергей.

Известно, что сын Бенюка пошел по стопам отца: учился в аспирантуре, защитил квалификационную работу, занимался дубляжем и планировал работать продюсером. Однако в конце концов он выбрал путь защиты своей страны. Где именно сейчас служит мужчина и какую должность занимает – пока неизвестно.

Сам Богдан Бенюк пока публично не комментировал мобилизацию сына.