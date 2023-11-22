Для Богдана Бенюка недопустимо говорить на враге, даже в зоне боевых действий. Актер считает, что языковой вопрос острый и актуальный, поэтому он выразил поддержку противоречивым заявлениям Ирины Фарион.

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Богдан Бенюк поддержал Ирину Фарион

Актер отметил, что те граждане, которые продолжают говорить на враге даже сегодня, продвигают "русский мир". И это нужно признать всем украинцам, только тогда наша страна одержит уверенную победу. При этом Бенюк поддержал Ирину Фарион, которая сделала резкое и бескомпромиссное заявление, ведь она из тех украинцев, которые не боятся громко говорить о своей позиции даже во время войны.

Это нужно признать всем. В первую очередь – руководителям государства, всем работающим в государственных учреждениях, руководству украинской армии и командирам, которые дают присягу на служение Украине на украинском языке. Фарион сказала правильную вещь и не побоялась это сделать во время войны,

– высказался актер.

Богдан Бенюк не оставил без внимания случаи, когда украинцы, находясь за границей, продолжают говорить по-русски. Актер считает их "русскими".

Это касается и украинцев за границей. Если они не общаются по-украински, то какие они украинцы? Их нужно вычеркивать и говорить, что они русские,

– объяснил актер.

Богдан Бенюк уверен, что сегодня нет необходимости делать исключения для любого, даже для военнослужащих

То, что они защищают Украину – супер. Но они защищают, разговаривая на языке захватчика. Это недопустимо. Они должны это понять и изменить свое отношение к самому важному – гражданству Украины,

– сказал Бенюк.

Актер сказал, что украинцам следует серьезнее относиться к государственному языку. Поскольку только тот, кто является носителем украинского языка, может считаться гражданином Украины.

Ирина Фарион сделала громкое заявление о русскоязычных военных

Языковед Ирина Фарион выразила утверждение, что не считает русскоязычных военнослужащих, в частности бойцов бригады Азов, украинцами. Это вызвало возмущение пользователей социальных сетей, а также отзывы от известных людей, в частности, актера Павла Алдошина, боксера Александра Усика и бывшего футболиста Александра Алиева.