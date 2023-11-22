Для Богдана Бенюка є неприпустимо розмовляти мовою ворога, навіть у зоні бойових дій. Актор вважає, що мовне питання є гострим та актуальним, тому він висловив підтримку суперечливим заявам Ірини Фаріон.

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Богдан Бенюк підтримав Ірину Фаріон

Актор зазначив, що ті громадяни, які продовжують розмовляти мовою ворога навіть сьогодні, просувають "русскій мір". І це потрібно визнати всім українцям, лише тоді наша країна здобуде впевнену перемогу. При цьому, Бенюк підтримав Ірину Фаріон, яка зробила різку і безкомпромісну заяву, адже вона з тих українців, які не бояться гучно говорити про свою позицію навіть під час війни.

Це треба визнати всім. У першу чергу – керівникам держави, усім, хто працює у державних установах, керівництву української армії й командирам, які дають присягу на служіння Україні українською мовою. Фаріон сказала правильну річ і не побоялася це зробити під час війни,

– висловився актор.

Богдан Бенюк не залишив поза увагою випадки, коли українці, перебуваючи за кордоном, продовжують розмовляти російською мову. Актор вважає їх "росіянами".

Це стосується й українців за кордоном. Якщо вони не спілкуються українською мовою, то які вони українці? Їх треба викреслювати й казати, що вони росіяни,

– пояснив актор.

Богдан Бенюк впевнений, що сьогодні немає потреби робити виключення для будь-кого, навіть для військовослужбовців

Те, що вони захищають Україну, – супер. Але вони захищають, розмовляючи мовою загарбника. Це неприпустимо. Вони повинні це зрозуміти та змінити своє ставлення до найважливішого – громадянства України,

– сказав Бенюк.

Актор сказав, що українцям варто серйозніше ставитись до державної мови. Оскільки тільки той, хто є носієм української мови, може вважатись громадянином України.

Ірина Фаріон зробила гучну заяву про російськомовних військових

Мовознавиця та колишня народна депутатка Ірина Фаріон висловила твердження, що не вважає російськомовних військовослужбовців, зокрема бійців бригади Азов, українцями. Це викликало обурення користувачів соціальних мереж, а також відгуки від відомих людей, зокрема актора Павла Алдошина, боксера Олександра Усика та колишнього футболіста Олександра Алієва.