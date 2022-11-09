"У каждого корабля должен быть капитан": Богдан Бенюк стал директором Театра на Подоле

Украинский актер театра и кино, народный артист Украины Богдан Бенюк возглавил киевский Театр на Подоле. Он был создан в 1987 году во главе с Виталием Малаховым.

По приказу Департамента культуры КГГА от 4 ноября 2022 Богдан Бенюк стал художественным руководителем Киевского академического драматического театра на Подоле. Об этом сообщили на фейсбук-странице театра.

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Богдан Бенюк стал директором Театра на Подоле

В Театре на Подоле есть художественный руководитель! Сегодня вступил в силу приказ о назначении на должность Богдана Бенюка,

– написали на фейсбук-странице Театра на Подоле.

"У каждого корабля должен быть капитан, иначе буря собьет его с курса. Счастливы от того, что дальше нас поведет друг Виталия Малахова, один из немногих, кто понимает, какой он настоящий Театр на Подоле. ' неуместно, потому что Богдан Михайлович давно ее часть, но теперь он ее голова", - дополнили они.

Богдан Бенюк возглавил Театр на Подоле / Фото Даша Малахова