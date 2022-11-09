За наказом Департаменту культури КМДА від 4 листопада 2022 року Богдан Бенюк став художнім керівником Київського академічного драматичного театру на Подолі. Про це повідомили на фейсбук-сторінці театру.

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Богдан Бенюк став директором Театру на Подолі

У Театрі на Подолі є художній керівник! Сьогодні набрав чинності наказ про призначення на посаду Богдана Бенюка,

– написали на фейсбук-сторінці Театру на Подолі.

"У кожного корабля має бути капітан, інакше буря зіб'є його з курсу. Щасливі від того, що далі нас поведе друг Віталія Малахова, один з небагатьох, хто розуміє який він справжній Театр на Подолі. Сказати, що ми вітаємо в нашій сім'ї недоречно, бо Богдан Михайлович давно її частина, та тепер він її голова", – доповнили вони.

Богдан Бенюк очолив Театр на Подолі / Фото Даша Малахова