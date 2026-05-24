Куда исчез Богдан Осадчук, сыгравший роль Тохи в популярном подростковом сериале "Школа"
Вы могли видеть Богдана Осадчука в сериале "Школа", где он сыграл роль Тохи Сидоренко. Сериал вышел на экраны в 2018 году.
С тех пор прошло немало времени, поэтому актеры, которые тогда были подростками, заметно изменились. В материале 24 Канала рассказываем, как изменился за 8 лет Богдан Осадчук и чем живет сегодня.
Смотрите также Ее просто не узнать: куда исчезла Оксана, которая была героиней реалити "Киев днем и ночью"
Где сейчас и как живет Богдан Осадчук?
Роль в сериале "Школа" стала для Богдана Осадчука только началом актерской карьеры. После завершения съемок он поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.
Сегодня Богдан – талантливый украинский актер и модель, который активно развивает свою карьеру. В частности, он играет на театральной сцене вместе с такими известными актерами, как Ольга Сумская, Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко и другими артистами спектакля "Наши Кайдаши".
Вместе они гастролируют по стране и дарят зрителям яркие эмоции. Кроме того, часть средств со спектаклей направляют на поддержку Вооруженных сил Украины.
Я горжусь что я украинец, что вырос на земле несокрушимых духом людей, благодарю судьбу что именно здесь я могу быть свободным человеком с правом на свое мнение,
– делился актер на своей инстаграм-странице.
Несколько месяцев назад Богдан Осадчук делился воспоминаниями о съемках сериала "Школа". В соцсетях он опубликовал фотографии, на которых можно увидеть Анна Тринчер, Ирина Кудашова и других актеров, с которыми вместе работал над сериалом.
2017 в глаз попал, знаю что не вписался в тренд, но приятно было вспомнить беззаботные и радостные моменты,
– написал Богдан.
Какие еще актеры сыграли в подростковом сериале "Школа"?
Кроме Богдана Осадчука в сериале "Школа" сыграли такие актеры:
- Янина Андреева
- Никита Вакулюк
- Елена Курта
- Вячеслав Богушевский
- Елизавета Василенко
- Александр Петренко
- Ирина Кудашова
- Даниил Черкас
- Роман Лукьянов
- Анатолий Тихомиров
- Олег Выговский
- Анна Тринчер
- Карина Чернявская и другие.
У каждого из них жизнь сложилась совершенно по-разному. Читайте, кто из актеров популярного украинского сериала "Школа" уехал из Украины – по ссылке.