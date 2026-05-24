Куда исчез Богдан Осадчук, сыгравший роль Тохи в популярном подростковом сериале "Школа"

Вы могли видеть Богдана Осадчука в сериале "Школа", где он сыграл роль Тохи Сидоренко. Сериал вышел на экраны в 2018 году.

С тех пор прошло немало времени, поэтому актеры, которые тогда были подростками, заметно изменились. В материале 24 Канала рассказываем, как изменился за 8 лет Богдан Осадчук и чем живет сегодня.

Где сейчас и как живет Богдан Осадчук?

Роль в сериале "Школа" стала для Богдана Осадчука только началом актерской карьеры. После завершения съемок он поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Сегодня Богдан – талантливый украинский актер и модель, который активно развивает свою карьеру. В частности, он играет на театральной сцене вместе с такими известными актерами, как Ольга Сумская, Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко и другими артистами спектакля "Наши Кайдаши".

Вместе они гастролируют по стране и дарят зрителям яркие эмоции. Кроме того, часть средств со спектаклей направляют на поддержку Вооруженных сил Украины.

Я горжусь что я украинец, что вырос на земле несокрушимых духом людей, благодарю судьбу что именно здесь я могу быть свободным человеком с правом на свое мнение,

– делился актер на своей инстаграм-странице.

Несколько месяцев назад Богдан Осадчук делился воспоминаниями о съемках сериала "Школа". В соцсетях он опубликовал фотографии, на которых можно увидеть Анна Тринчер, Ирина Кудашова и других актеров, с которыми вместе работал над сериалом.

2017 в глаз попал, знаю что не вписался в тренд, но приятно было вспомнить беззаботные и радостные моменты,

– написал Богдан.

Какие еще актеры сыграли в подростковом сериале "Школа"?

Кроме Богдана Осадчука в сериале "Школа" сыграли такие актеры:

Янина Андреева

Никита Вакулюк

Елена Курта

Вячеслав Богушевский

Елизавета Василенко

Александр Петренко

Ирина Кудашова

Даниил Черкас

Роман Лукьянов

Анатолий Тихомиров

Олег Выговский

Анна Тринчер

Карина Чернявская и другие.

У каждого из них жизнь сложилась совершенно по-разному.