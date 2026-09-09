Как сообщает OBOZ, такая встреча произошла со Славой Деминым и юристом Евгением Прониным, которые во время записи программы подошли к могиле Богдана Ступки.

Неволов пришел к могиле Богдана Сильвестровича с цветами. Увидев памятник, он обратился к своему давнему товарищу:

"Ой, Богданчик. Это мой однокурсник. Мы учились вместе. О нем можно книги писать".

Каким помнит Ступку его однокурсник



Слава Демина и Василий Неволов / Кадр из видео



Для зрителей Богдан Ступка – известный театральный и киноактер, сыгравший десятки ролей. А для Василия Неволова он прежде всего бывший однокурсник, с которым они вместе учились.

Писатель также рассказал о памятнике на могиле актера. На нем изображены персонажи из известных спектаклей Ступки – "Энеиды", "Ричарда III" и "Украденного счастья".

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Именно "Украденное счастье" было одной из самых известных театральных работ актера. По словам Неволова, Ступка играл в этом спектакле по пьесе Ивана Франко не менее 35 лет.

Напомним, Богдан Ступка скончался 22 июля 2012 года в возрасте 71 года. Причиной смерти стала тяжелая болезнь – рак костей.

К слову, недавно мы рассказывали о внуке актера Дмитрии Ступке. Где он сейчас и чем занимается – читайте в нашем материале.