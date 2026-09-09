У могилы Богдана Ступки неожиданно встретили его однокурсника

На Байковом кладбище у могилы Богдана Ступки неожиданно заметили мужчину, который хорошо знал актера еще до того, как тот стал известен. Им оказался писатель Василий Неволов –, однокурсник Ступки.

Как сообщает OBOZ, такая встреча произошла со Славой Деминым и юристом Евгением Прониным, которые во время записи программы подошли к могиле Богдана Ступки.

Неволов пришел к могиле Богдана Сильвестровича с цветами. Увидев памятник, он обратился к своему давнему товарищу:

"Ой, Богданчик. Это мой однокурсник. Мы учились вместе. О нем можно книги писать".

Каким помнит Ступку его однокурсник



Слава Демина и Василий Неволов / Кадр из видео



Для зрителей Богдан Ступка – известный театральный и киноактер, сыгравший десятки ролей. А для Василия Неволова он прежде всего бывший однокурсник, с которым они вместе учились.

Писатель также рассказал о памятнике на могиле актера. На нем изображены персонажи из известных спектаклей Ступки – "Энеиды", "Ричарда III" и "Украденного счастья".

Именно "Украденное счастье" было одной из самых известных театральных работ актера. По словам Неволова, Ступка играл в этом спектакле по пьесе Ивана Франко не менее 35 лет.

Напомним, Богдан Ступка скончался 22 июля 2012 года в возрасте 71 года. Причиной смерти стала тяжелая болезнь – рак костей.

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