Народная артистка Украины рассказала, как Богдан Ступка одной фразой примирял актеров после ссор

Легендарная телеведущая и народная артистка Украины Татьяна Цимбал поделилась малоизвестными воспоминаниями о дружбе с выдающимся актером Богданом Ступкой. Она рассказала об особом способе, с помощью которого руководитель Театра Франко примирял поссорившихся коллег.

Как призналась народная артистка Украины Татьяна Цимбал в интервью для OBOZ.UA, выдающийся украинский актер и многолетний руководитель Театра Франко Богдан Ступка всегда находил особый подход к коллегам, которые приходили в его кабинет после ссор.

Богдан Ступка говорил коллегам в своем кабинете лишь одну фразу

По словам телеведущей, у Богдана Сильвестровича была уникальная тактика. Он терпеливо и спокойно выслушивал артиста, давал ему возможность выговориться и полностью выпустить пар, а в процессе разговора поддакивал и соглашался с его эмоциями.

Однако после этого режиссер клал руку на руку того, кто пришел жаловаться, и произносил всего одну фразу, которая мгновенно останавливала конфликт: "Прости его".

Как Богдан Ступка мирил своих коллег / Коллаж 24 Канала

Также Татьяна Цимбал поделилась трогательными воспоминаниями о легендарном администраторе-распорядителе Театра Франко Даниле Федоряченко, который работал бок о бок с Богданом Ступкой много лет.

По ее словам, к Федоряченко обращались с абсолютно любыми просьбами – от обеспечения новыми квартирами и билетами на спектакли до забавных бытовых нужд. Однажды одна из актрис даже попросила его достать куриный помет для дачи, что свидетельствовало о подлинном безграничном доверии между коллегами.

Кстати, в начале сентября у могилы Ступки заметили его однокурсника. Он хорошо знал актера еще до того, как тот стал известным.