Богдану Ступке могло бы быть 80: успех, слава и мировое признание актера

Богданом Ступкой восхищаются не только в Украине, но и заграницей. Он сыграл более 100 ролей в кино и еще столько же в театре. Сегодня ему бы исполнилось 80 лет. К юбилею актера редакция кино 24 подготовила материал, в котором вспомнит об успешных проектах с Богданом Ступкой и мировом признании актера.

В 1984 году Богдан Ступка окончил Киевский театральный институт имени И. Карпенко Карого и получил диплом театроведа. С этого времени и начинается славная карьера легендарного актера.

Интересно Самых знаковых роли легендарного Богдана Сильвестровича Ступки

Однако, известно, что еще в 1970 году у Богдана Ступки были попытки сняться в кино. Это произошло в советском фильме "Белая птица с черной отметиной".

В центре истории – украинское село в трудное историческое время. События фильма изображают десятилетия, начиная с 1937 года.

"Белая птица с черной отметиной": смотрите видео

Богдан Ступка в фильме перевоплотился в украинского националиста. Хотя сначала на эту роль претендовал Иван Миколайчук. Благодаря безупречной экранной игре в этой ленте, сложной и проникновенной, его заметили на Московском кинофестивале, где фильм наградили Золотым призом.

В свои 30 лет актер имел в творческом активе несколько главных ролей в кино:

"Право на любовь";

"Среди лета";

"Забудьте слово "смерть";

"И придет день...".

Среди самых ярких лент 80-х годов с участием Богдана Ступки можем назвать:

"Красные колокола";

"К расследованию приступить";

"Дети солнца";

"Даниил – князь Галицкий";

"Николай Вавилов".

В 1999 году вышла польско-украинская лента "Огнем и мечом" режиссера Ежи Гофмана. Этот фильм стал культовым в истории кинематографа. По словам международных критиков, Богдан Ступка профессионально и хорошо сыграл гетмана Богдана Хмельницкого.

"Огнем и мечом": смотрите речь Богдана Хмельницкого об Украине

В 2004 году, тоже в непростые для Украины времена, Богдан Ступка сыграл главную роль в ленте "Свои". Этот фильм был отмечен многими премиями на международных кинофестивалях:

"Золотой Овен";

Минский "Листапад";

Премия "Серебряный Георгий" на Московском кинофестивале;

"Ника";

Номинация на премию Европейской киноакадемии в категории "Лучшая мужская роль".

В этом же году актере снялся в еще одном фильме "Водитель для Веры", который получил главный приз российского фестиваля "Кинотавр" – премию "Золотая роза".

Не меньшую популярность актеру принесла лента "Три полуграции" 2006 года, рассказавшая о любовных перипетиях трех подруг. Богдан Ступка сыграл возлюбленного Алены Хмельницкой, которая на много лет моложе его. Еще большую популярность принес клип "Слишком поздняя любовь" Леонида Русанова, в котором смонтированы кадры из фильма, в том числе романтические отношения героев. Ролик в ютубе собрал более 5 миллионов просмотров.

Украинский зритель – лучший зритель в мире, и его благодарность, и аплодисменты являются лучшей наградой для актеров и меценатов. Мы – граждане одной страны, и долг каждого – сохранить ее культурное богатство,

– говорил Богдан Ступка.

Не оставим без внимания и популярный фильм 2007-го года Киры Муратовой "Два в одном" с яркой ролью Богдана Ступки. Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале и в Нью-Йорке, на которой мировые критики сравнивали актерское мастерство Ступки с выдающимися:

Аль Пачино;

Робертом Де Ниро;

Ентони Хопкинсом.

Талант – не деньги, не колбаса, не ветчина. У кого-то проявляется быстро, у некоторых – постепенно. Надо иметь терпение и ждать, когда прилетит эта птица,

– из дневника актера.

"Два в одном" 2007 год: смотрите трейлер

В 2008 году актер получил премию за замечательный фильм "Сердце на ладони" польского режиссера Кшиштофа Занусси. На Международном римском кинофестивале Богдана Ступку наградили серебряной статуэткой "Марк Аврелий" в номинации "Лучшая мужская роль".

Мечтой моей жизни было, чтобы украинская культура стала известна во всем мире. Мечты должны сбываться, и я счастлив, что имею возможность способствовать этому,

– делился Ступка.

"Сердце на ладони": смотрите трейлер

Читайте также Продолжают жить в наших сердцах: звезды, которых Украина потеряла за годы независимости

В 2009 году легендарный актер перевоплотился в историческую фигуру Тараса Бульбу в одноименном фильме "Тарас Бульба" режиссера Владимира Бортко и получил за эту роль "Золотого орла". (Такую же премию получил за главную роль в фильме "Дом").

Богдан Ступка в роли Тараса Бульбы / Фото Кинориум

В 2012 году, в год его смерти, Богдан Ступка получил "Телетриумф" как "Актер телевизионного фильма/сериала" за роль в "Однажды в Ростове".

Всего за всю свою творческую жизнь актер стал обладателем 15-ти престижных наград. Среди знаковых отличий:

членство в Союзе кинематографистов Украины;

Европейской киноакадемии;

Академии искусств Украины;

звание академика Российской академии кинематографических искусств "Ника".

Расскажем о еще одном важном опыте в карьере Ступки. Актер был президентом таких фестивалей:

Киевского международного кинофестиваля "Молодость", 2001 год;

Бердянского международного кинофестиваля "Бригантина", 2006 год;

Киевского международного кинофестиваля, 2009 год.

В 2011 году актер получил важнейшую для него премию – звание Героя Украины.

Герой Украины – это приятно. Тебя государство поддержало,

– говорил Ступка.

Успех в театральной карьере

Больше всего знаковыми ролями в театре были в таких проектах:

"Тевье-Тевель";

"Сны за Кобзарем";

"Бред вдвоем";

"Лев и львица";

"Старосветская любовь".

Спектакль по Шолом-Алейхему "Тевье-Тевель" – один из самых популярных в репертуаре театра имени Ивана Франко. Билеты на него распродавались за одно мгновение, а зрители смотрели сотню раз. Все играли прекрасно, но Богдан Ступка в роли Тевье был гениален. Зал смеялся и плакал вместе с актерами – это было что-то невероятное. Эту роль и другие: дяди Вани из одноименной пьесы Чехова и Николая Задорожного из пьесы "Украденное счастье" Франко, Ступка считал самыми удачными. А спектакль "Тевье-Тевель" называл "Библией, рассказанной на примере одной семьи".

"Тевье-Тевель" 1993 год: видеоверсия спектакля

Интересно, что игре в "Тевье-Тевель" аплодировала внучка автора пьесы – Шолом Алейхема.

Максимализм в профессии, внимание и уважение к людям – коллегам, родителям, семье. Много юмора и серьезные истории,

– вспомнил отца Ступка-младший.

Как Киев почтит память выдающегося актера

Ко дню рождения выдающегося украинского актера в театре Франко будет особый спектакль. В нем он в свое время очень хотел сыграть, впрочем, роль исполнит его сын.

Спектакль будет по пьесе Генрика Ибсена "Пер Гюнт". Пьеса, о которой он мечтал, чтобы она шла в репертуаре нашего театра, много было идей, мнений относительно режиссеров,

– подчеркнул Ступка.

Новый сезон в театре Франко будет удивлять зрителей: смотрите видео 24 канала



