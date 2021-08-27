У 1984 році Богдан Ступка закінчив Київський театральний інститут імені І. Карпенка Карого і отримав диплом театрознавця. З цього часу і починається славетна кар’єра легендарного актора.

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Однак, відомо, що ще у 1970 році у Богдана Ступки були спроби знятися в кіно. Це сталося в радянському фільмі "Білий птах з чорною ознакою".

У центрі історії – українське село у важкий історичний час. Події фільму зображають десятиліття, починаючи з 1937 року.

"Білий птах з чорною ознакою": дивіться відео

Богдан Ступка у фільмі перевтілився на українського націоналіста. Хоча, спершу на цю роль претендував Іван Миколайчук. Завдяки бездоганній екранній грі у цій стрічці, складній та проникливій, його помітили на Московському кінофестивалі, де фільм нагородили Золотим призом.

У свої 30 років актор мав у творчому доробку декілька головних ролей в кіно:

"Право на любов";

"Серед літа";

"Забудьте слово "смерть";

"І прийде день...".

Серед найяскравіших стрічок 80-х років з участю Богдана Ступки можемо назвати:

"Червоні дзвони";

"До розслідування приступити";

"Діти сонця";

"Данило – князь Галицький";

"Микола Вавілов".

У 1999 році вийшла польсько-українська стрічка "Вогнем і мечем" режисера Єжи Гофмана. Цей фільм став культовим в історії кінематографа. За словами міжнародних критиків, Богдан Ступка професійно і гарно зіграв гетьмана Богдана Хмельницького.

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У 2004 році, теж у непрості для України часи, Богдан Ступка зіграв головну роль у стрічці "Свої". Цей фільм був відзначений багатьма преміями на міжнародних кінофестивалях:

"Золотий Овен";

Мінський "Лістапад";

Премія "Срібний Георгій" на Московському кінофестивалі;

"Ніка";

Номінація на премію Європейської кіноакадемії у категорії "Найкраща чоловіча роль".

У цьому ж році акторі знявся у ще одному фільмі "Водій для Віри", який отримав головний приз російського фестивалю "Кінотавр" – премію "Золота троянда".

Не меншу популярність акторові принесла стрічка "Три напівграції" 2006 року, що розповіла про любовні перипетії трьох подруг. Богдан Ступка зіграв коханого Олени Хмельницької, яка на багато років є молодшою за нього. Ще більшу популярність приніс кліп "Надто пізня любов" Леоніда Русанова, в якому змонтовані кадри із фільму, зокрема романтичні стосунки героїв. Ролик у ютубі зібрав понад 5 мільйонів переглядів.

Український глядач – найкращий глядач у світі, і його вдячність, і оплески є кращою нагородою для акторів і меценатів. Ми – громадяни однієї країни, і обов’язок кожного – зберегти її культурне багатство,

– говорив Богдан Ступка.

Не залишимо поза увагою й популярний фільм 2007-го року Кіри Муратової "Два в одному" з яскравою роллю Богдана Ступки. Світова прем’єра фільму відбулася на Берлінському кінофестивалі та в Нью-Йорку, на якій світові критики порівнювали акторську майстерність Ступки із видатними:

Аль Пачіно;

Робертом Де Ніро;

Ентоні Гопкінсом.

Талант – не гроші, не ковбаса, не шинка. Не вирахуєш, скільки відсотків його є. У когось проявляється швидко, у декого – поступово. Треба мати терпіння й чекати, коли прилетить цей птах,

– із щоденника актора.

"Два в одному" 2007 рік: дивіться трейлер

У 2008 році актор отримав премію за чудовий фільм "Серце на долоні" польського режисера Кшиштофа Зануссі. На Міжнародному римському кінофестивалі Богдана Ступку нагородили срібною статуеткою "Марк Аврелій" в номінації "Найкраща чоловіча роль".

Мрією мого життя було, щоб українська культура стала відома в цілому світі. Мрії повинні збуватися, і я щасливий, що маю можливість сприяти цьому,

– ділився Ступка.

"Серце на долоні": дивіться трейлер

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У 2009 році легендарний актор перевтілився в історичну постать Тараса Бульбу в однойменному фільмі "Тарас Бульба" режисера Володимира Бортка і отримав за цю роль "Золотого орла". (Таку ж премію здобув за головну роль у фільмі "Дім").



Богдан Ступка в ролі Тараса Бульби / Фото Кіноріум

У 2012 році, у рік його смерті, Богдан Ступка отримав "Телетріумф" як "Актор телевізійного фільму/серіалу" за роль в "Одного разу в Ростові".

Загалом за все своє творче життя актор став володарем 15-ти престижних нагород. Серед знакових відзнак:

членство в Союзі кінематографістів України;

Європейській кіноакадемії;

Академії мистецтв України;

звання академіка Російської академії кінематографічних мистецтв "Ніка".

Розповімо про ще один важливий досвід у кар’єрі Ступки. Актор був президентом таких фестивалів:

Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість", 2001 рік;

Бердянського міжнародного кінофестивалю "Бригантина", 2006 рік;

Київського міжнародного кінофестивалю, 2009 рік.

У 2011 році актор отримав найважливішу для нього премію – звання Героя України.

Герой України – це приємно. Тебе держава підтримала,

– говорив Ступка.

Успіх у театральній кар’єрі

Найбільше знаковими ролями у тетрі були в таких проєктах:

"Тев'є-Тевель";

"Сни за Кобзарем";

"Маячня удвох";

"Лев і левиця";

"Старосвітська любов".

Спектакль за Шолом-Алейхемом "Тев'є-Тевель" – один з найпопулярніших в репертуарі театру імені Івана Франка. Квитки на нього розпродувалися за одну мить, а глядачі дивилися сотню разів. Всі грали чудово, але Богдан Ступка в ролі Тев'є був геніальний. Зал сміявся і плакав разом з акторами – це було щось неймовірне. Цю роль (разом з ролями дяді Вані з однойменної п'єси Чехова і Миколу Задорожного з п'єси "Украдене щастя" Франка) Ступка вважав найвдалішими. А спектакль "Тев'є-Тевель" називав "Біблією, розказаної на прикладі однієї сім'ї".

"Тев'є-Тевель" 1993 рік: відеоверсія вистави

Цікаво, що грі у "Тев'є-Тевель" аплодувала онука автора п'єси – Шолом Алейхема.

Максималізм у професії, увага і повага до людей – колег, батьків, родини. Багато гумору і серйозні історії,

– згадав батька Ступка-молодший.

Як Київ вшанує пам'ять видатного актора

До дня народження видатного українського актора у театрі Франка буде особлива вистава. У ній він свого часу дуже хотів зіграти, втім роль виконає його син.

Вистава буде за п'єсою Генріка Ібсена "Пер Гюнт". П'єса, про яку він мріяв, щоб вона ішла в репертуарі нашого театру, багато було ідей, думок щодо режисерів,

– наголосив Ступка.

Новий сезон у театрі Франка дивуватиме глядачів: дивіться відео 24 каналу



