Колеги Ступки розповідали, що він називав себе "Актьор Актьорич" і любив, коли на знімальному майданчику до нього зверталися Бодя, Ступочка чи Сильвестр Сталоновий. Також він терпіти не міг пафосу та офіціозу.

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Стрічки "Білий птах із чорною ознакою", "Молитва про гетьмана Мазепу", "Чорна рада" – у золотому фонді українського кіно. Одна з найвідоміших його ролей – Тарас Бульба в екранізації відомого роману Миколи Гоголя. Після знімання Ступка зізнався, що вона була найважчою в його житті.

У творчому доробку актора чимало історичних постатей: гетьмани Іван Брюховецький ("Чорна рада"), Іван Мазепа ("Молитва за гетьмана Мазепу"), Богдан Хмельницький ("Вогнем і мечем"), і навіть Чингісхан ("Таємниця Чингісхана"). Однак, для багатьох він залишився могутнім і сильним Тарасом Бульбою. Митець навіть побував у Запорізькому краї, на славній Хортиці, де знімали однойменний художній фільм.

Він помер 9 років тому від серцевого нападу. В пам'ять про видатного актора редакція Кіно 24 розкаже про найзнаковіші його ролі в кіно.

Найзнаковіші ролі легендарного Богдана Сильвестровича Ступки



Орест Дзвонар ("Білий птах із чорною ознакою")

Рік: 1970

Дебют Богдана Сильвестровича Ступки. У цій картині Ступка зіграв бійця УПА Ореста Дзвонаря. Фільм отримав Золоту медаль на Московському міжнародному кінофестивалі та премію Срібні сирени на кінофестивалі в Сорренто.

"Білий птах із чорною ознакою": про фільм від 24 каналу

Богдан Хмельницький ("Вогнем і мечем")

Рік: 1999

У чотирисерійній військово-історичній картині польського режисера Єжи Гофмана Вогнем і мечем Ступка зіграв козацького гетьмана Богдана Хмельницького, який бореться з польським паном Чаплинським.

Промова Богдана Хмельницького про Україну: дивіться фрагмент з фільму "Вогнем і мечем"

Полковник Бойко ("Схід-захід")

Рік: 1999

Фільм французького режисера Режиса Варньє зображає події кінця 1940-х років, коли на хвилі післявоєнного патріотизму багато російських емігрантів репатріювалися до СРСР. Повернувшись на батьківщину, Олексій Головін з дружиною Марі стикаються з моторошними реаліями сталінського тоталітаризму. Богдан Ступка зіграв тут полковника Бойка.

"Схід-захід": дивіться фрагмент з фільму

Іван Мазепа ("Молитва про гетьмана Мазепу")

Рік: 2001

У цьому історичному фільмі Юрія Іллєнка Богдан Ступка зіграв головну роль. Стрічка зображає конфлікт царя Петра I та українського гетьмана Івана Мазепи. Вперше картина була представлена ​​на Берлінському кінофестивалі. Нова версія "Молитви про гетьмана Мазепу" вийшла у 2010 році.

"Молитва про гетьмана Мазепу": дивіться відео

Батько Маші, збочинець ("Два в одному")

Рік: 2007

У фільмі Кіри Муратової "Два в одному" Богдан Ступка зіграв старого збоченця й насильника, який знущається над власною донькою. Сам актор вважав цю роль однією з найбільш вдалих у його кар'єрі.

"Два в одному": дивіться відео

Костянтин ("Серце на Долоні")

Рік: 2008

У драмі польського класика Кшиштофа Зануссі Ступка зіграв успішного й розбещеного бізнесмена Констянтина, який стикається з важкою хворобою серця і, щоб вижити, змушений шукати собі донора. У лікарні герой знайомиться з молодим хлопцем Стефаном, який втратив і роботу, і бажання жити. Тепер Констянтину залишається тільки допомогти новому другові піти з життя.

"Серце на Долоні": дивіться відео

Тарас Бульба ("Тарас Бульба")

Рік: 2009

В екранізації однойменної повісті Миколи Васильовича Гоголя Тарас Бульба Богдану Ступці дісталася головна роль. Роль невблаганного козацького полковника виявилася, напевно, однією з найвідоміших в кар'єрі покійного актора.

"Тарас Бульба": дивіться трейлер



