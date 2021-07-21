До програми "Нового українського кіно" увійшли сім стрічок, визнаних закордоном і на батьківщині.

Цікаво Колір та поетичність Сергія Параджанова: добірка фільмів видатного вірменського режисера

"Нове українське кіно": які фільми можна буде переглянути

"Плем’я" Мирослава Слабошпицького

У ролях: Григорій Фесенко, Яна Новікова, Роза Бабій, Олександр Дзядевич, Ярослав Білецький, Іван Тишко, Олександр Осадчий, Олександр Сидельников

Про що кримінальна драма?

Кримінальна драма, знята мовою жестів, розповідає про юнака, який потрапляє в спеціалізований інтернат, де існує кримінальна організація, "Плем'я". Хлопець намагається зайняти своє місце в ієрархії школи і бере участь в кількох пограбуваннях. Та коли він зустрічає своє кохання, йому доводиться порушити неписані закони племені.

Нагороди:

З цього фільму розпочалася історія визнання українського кіно на великих міжнародних фестивалях – картина здобула одразу три з чотирьох можливих нагород – включно з Гран-прі – Тижня критики Каннського кінофестивалю 2014.

"Плем'я" 2014: дивіться фільм

"Донбас" Сергія Лозниці

У ролях: Валеріу Андрюце, Георгій Делієв, Наталія Бузько, Вадим Дубовський

Про що драма?

Це тринадцять коротких сюжетів, які показують панораму життя на окупованих територіях, від трагедії до комічного фарсу. "Зелені чоловічки" не можуть пригадати назви свого "рідного містечка, тут поруч". Німецького журналіста на блокпосту зустрічають криком "фашиста зловили!". Тут святкують весілля та влаштовують вуличні розправи, експропріюють на благо "республік" машини та гроші, живуть у підвалах, рятуючись від обстрілів. Фільм Сергія Лозниці шукає відповідь на запитання: де в цьому калейдоскопі проходить грань між правдою і вигадкою?

"Донбас" 2018: дивіться трейлер

Читайте також "Той день" Океану Ельзи у виконанні Злати Огнєвіч: вийшов новий саундтрек до фільму "Пульс"

"Додому" Нарімана Алієва

У ролях: Ахтем Сеітаблаєв, Ремзі Білялов

Про що драма?

Стрічка розповідає про кримського татарина Мустафу, в якого помирає первісток. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями.

Нагороди:

Фільм "Додому" – учасник Канн, володар Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю та претендент від України на Оскар у 2019 році.

"Додому" 2019: дивіться трейлер

Читайте "Кіно, якому треба віддатися": інтерв’ю з Катериною Молчановою про фільм "Ми є Ми поруч"

"Мої думки тихі" Антоніо Лукіча

У ролях: Ірма Вітовська-Ванца, Андрій Лідаговський

Про що комедія?

Стрічка розповідає про молодого звукорежисера-фрілансера Вадима, який, зазнавши безліч невдач в роботі та особистому житті, отримує шанс розпочати все спочатку. Просте завдання – записати голоси закарпатських тварин – може стати його шансом назавжди залишити "незручну Україну" та вирушити в "привабливу Канаду". Подалі від проблем. Однак все виявляється набагато складніше, коли головним супутником у новій роботі виявляється найменш підхожа для цього людина – мама Вадима.

Нагороди:

Комедія, окрім здобуття призів кінофестивалів у Карлових Варах і Одесі, стала також справжнім глядацьким хітом, протримавшись у прокаті сім тижнів, а також виходячи в повторний прокат.

"Мої думки тихі" 2019: дивіться трейлер

"Атлантида" Валентина Васяновича

У ролях: Андрій Римарук, Людмила Білека, Василь Антоняк

Про що антиутопічна драма?

Події фільму розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернено до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання.

Цікаво Золота Дзиґа 2021: хто отримав престижну українську нагороду

Нагороди:

Фільм – український претендент на Оскар у 2020 році, призер Венеційського кінофестивалю.

"Атлантида" 2019: дивіться трейлер

"Земля блакитна, ніби апельсин" Ірини Цілик

У ролях: Мирослава Трофимчук, Станіслав Гладкі

Про що документальна стрічка?

Фільм розповідає про сім’ю, яка живе в "червоній зоні" Донбасу, де воєнні дії тривають вже шостий рік. Мама й діти мають різні захоплення, грають на різних музичних інструментах і навіть знімають самотужки фільми про своє життя під час війни.

Нагороди:

Цей фільм став призером американського кінофестивалю "Санденс", а також переможцем національного та міжнародного конкурсів Docudays UA.

"Земля блакитна, ніби апельсин" 2020: дивіться трейлер

Читайте ще Ця історія може надихати, – Ірина Цілик про зйомки та успіх "Земля блакитна, ніби апельсин"

"Віктор_Робот" Анатолія Лавренішина

Озвучили фільм: Марія Аглоткова, Римма Зюбіна, Віктор Жданов, Василь Мазур, Богдан Бенюк, Анатолій Хостікоєв, Доктор звук (Юрій Коваленко), Сергій Солопай.

Про що анімаційний фільм?

Далеке майбутнє. Штучна зірка, що має забезпечувати енергією планети навколо себе, не працює. Єдиний, хто може її полагодити – дідусь маленької Віки, який і створив це світило. Однак він таємниче зникає.

У стрічці звучать хітові саундтреки у виконанні:

Dakh Daughters;

Антона Слєпакова ("Вагоновожаті");

Мар’яни Головко та Марка Галаневича ("ДахаБраха").

Композитор стрічки – Антон Байбаков. Пісня "Пола-ла-ла" (гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова, музика – Антон Байбаков, слова – Марися Никітюк) відзначена Золотою Дзиґою 2021 як найкраща пісня.

Нагороди:

Володар Призу глядацьких симпатій Одеського міжнародного кінофестивалю, найкращий анімаційний фільм 2020 року за версією Національної премії кінокритиків "Кіноколо" та хіт Чілдрен Кінофесту.

"Віктор_Робот" 2020: дивіться трейлер

Цікаво прочитати "Ми всі роботи": ексклюзивне інтерв’ю з Анатолієм Лавренішиним про анімацію

Добірку "Нове українське кіно" покажуть у кінотеатрах України з 19 серпня.