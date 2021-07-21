В программу "Нового украинского кино" вошли семь лент, признанных заграницей и на родине.

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"Племя" Мирослава Слабошпицкого

В ролях: Григорий Фесенко, Яна Новикова, Роза Бабий, Александр Дзядевич, Ярослав Билецкий, Иван Тишко, Александр Осадчий, Александр Сидельников

О чем криминальная драма?

Криминальная драма, снятая на языке жестов, рассказывает о юноше, который попадает в специализированный интернат, где существует криминальная организация, "Племя". Парень пытается занять свое место в иерархии школы и участвует в нескольких ограблениях. Но когда он встречает свою любовь, ему приходится нарушить неписаные законы племени.

Награды:

С этого фильма началась история признания украинского кино на крупных международных фестивалях – картина получила сразу три из четырех возможных наград, включая Гран-при – Недели критики Каннского кинофестиваля 2014.

"Племя" 2014: смотрите фильм

"Донбасс" Сергея Лозницы

В ролях: Валериу Андриуцэ, Георгий Делиев, Наталья Бузько, Вадим Дубовский

О чем драма?

Это тринадцать коротких сюжетов, которые показывают панораму жизни на оккупированных территориях, от трагедии до комического фарса. "Зеленые человечки" не могут вспомнить названия своего "родного городка, здесь рядом". Немецкого журналиста на блокпосте встречают криком "фашиста поймали!". Здесь празднуют свадьбы и устраивают уличные расправы, экспроприируют на благо "республик" машины и деньги, живут в подвалах, спасаясь от обстрелов. Фильм Сергея Лозницы ищет ответ на вопрос: где в этом калейдоскопе проходит грань между правдой и вымыслом?

"Донбасс" 2018: смотрите трейлер

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"Домой" Наримана Алиева

В ролях: Ахтем Сеитаблаев, Ремзи Билялов

О чем драма?

Лента рассказывает о Крымском татарине Мустафе, у которого умирает первенец. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям.

Награды:

Фильм "Домой" – участник Канн, обладатель Гран-при Одесского международного кинофестиваля и претендент от Украины на Оскар в 2019 году.

"Домой" 2019: смотрите трейлер

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"Мои мысли тихие" Антонио Лукича

В ролях: Ирма Витовская-Ванца, Андрей Лидаговский

О чем комедия?

Лента рассказывает о молодом звукорежиссере-фрилансере Вадиме, который, потерпев множество неудач в работе и личной жизни, получает шанс начать все сначала. Простая задача – записать голоса закарпатских животных – может стать его шансом навсегда покинуть "неудобную Украину" и отправиться в "привлекательную Канаду". Подальше от проблем. Однако все оказывается гораздо сложнее, когда главным спутником в новой работе оказывается наименее подходящий для этого человек – мама Вадима.

Награды:

Комедия, кроме получения призов кинофестивалей в Карловых Варах и Одессе, стала также настоящим зрительским хитом, продержавшись в прокате семь недель, а также выходя в повторный прокат.

"Мои мысли тихие" 2019: смотрите трейлер

"Атлантида" Валентина Васяновича

В ролях: Андрей Рымарук, Людмила Билека, Василий Антоняк

О чем антиутопическая драма?

События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

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Награды:

Фильм – украинский претендент на Оскар в 2020 году, призер Венецианского кинофестиваля.

"Атлантида" 2019: смотрите трейлер

"Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык

В ролях: Мирослава Трофимчук, Станислав гладкие

О чем документальная лента?

Фильм рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются уже шестой год. Мама и дети имеют разные увлечения, играют на разных музыкальных инструментах и даже снимают своими силами фильмы о своей жизни во время войны.

Награды:

Этот фильм стал призером американского кинофестиваля "Сандэнс", а также победителем национального и международного конкурсов Docudays UA.

"Земля голубая, будто апельсин" 2020: смотрите трейлер

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"Виктор_Робот" Анатолия Лавренишина

Озвучили фильм: Мария Аглоткова, Римма Зюбина, Виктор Жданов, Василий Мазур, Богдан Бенюк, Анатолий Хостикоев, Доктор звук (Юрий Коваленко), Сергей Солопай.

О чем анимационный фильм?

Далекое будущее. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, не работает. Единственный, кто может ее починить – дедушка маленькой Вики, который и создал это светило. Однако он таинственно исчезает.

В ленте звучат хитовые саундтреки в исполнении:

Dakh Daughters;

Антона Слепакова ("Вагоновожатые");

Марьяны Головко и Марка Галаневича ("ДахаБраха").

Композитор ленты – Антон Байбаков. Песня "Пола-ла-ла" (группа Dakh Daughters, София Байбакова, музыка – Антон Байбаков, слова – Марыся Никитюк) отмечена Золотой Дзигой 2021 как Лучшая песня.

Награды:

Обладатель Приза зрительских симпатий Одесского международного кинофестиваля, лучший анимационный фильм 2020 года по версии Национальной премии кинокритиков "Киноколо" и хит Чилдрен Кинофеста.

"Виктор_робот" 2020: смотрите трейлер

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Подборку "Новое украинское кино" покажут в кинотеатрах Украины с 19 августа.