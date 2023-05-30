Фильм "RRR" рассказывает о двух легендарных революционерах и их путешествиях вдали от дома, прежде чем они начали борьбу за свою страну в 1920-х годах. Композиция же Naatu Naatu – это первая индийская песня, попавшая на Оскар за всю историю существования индийского кинематографа.

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Военные сняли пародию на песню из индийского фильма RRR

Интересно, что съемки песни проводились на территории киностудии Victoria Film Studios, в парке Межигорье под Киевом и возле Мариинского дворца. Основной акцент съемок у Мариинского дворца был на массовом танцевальном номере.

Локальная команда состояла из более 200 человек, а из Индии прибыло и участвовало в фильмировании 142 человека, в наиболее масштабные моменты съемок на площадке находились около 800 человек. С украинскими актерами массовых сцен работали хореографы-постановщики Елена Шоптенко и Макс Леонов.

В оригинальной сцене главные герои песней выражают протест против британского офицера (колонизатора) за то, что он не пустил их на встречу. Украинские военные адаптировали трек под наши реалии и записали музыкальное поздравление российским оккупантам: "Вторая армия домой едет наху".

Военные с Николаева сняли пародию на песню Naatu Naatu из фильма "RRR": видео

Видео с бойцами ВСУ быстро стало вирусным и разлетелось по сети. А у The Times Of India уже вышла статья об украинской версии песни. "Умная адаптация лирики для отражения военного контекста", – такими словами издание обратило внимание на то, что война не закончилась.

Naatu Naatu: смотрите клип к оригинальной песне, которую снимали в Киеве