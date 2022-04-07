"Боль, грусть, злоба": Ахтем Сеитаблаев показал видео разрушенной Бородянки

С первых дней войны украинский режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев защищает Киев в рядах терробороны. На днях режиссер посетил Бородянку и показал видео разрушенного селения.

"Это сейчас так выглядит Бородянка, небольшая часть этой местности", – сказал режиссер в видео, опубликованном у себя в фейсбуке. Украинцы поддержали режиссера в комментариях и уверены, что мы все отстроим, лишь бы все были живы и здоровы.

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Ахтем Сеитаблаев показал видео разрушенной Бородянки

Бородянка вчера. Красноречивее разрушенных домов этого города – глаза людей, которых мы встречали. Боль, грусть, злоба, но вместе с тем жизнь. Верю, что Бородянка, как и другие украинские города и поселки, возродится и будет жить. Аминь. Крым – это Украина,

– написал актер и режиссер под видео.

Реакция сети

"Крым – это без сомнений! Не могу дождаться возвращения моей Родины";

"Мудрый, честный, талантливый, мужественный Ахтем, да хранит Вас всевышний";

"Мы еще будем на ваших спектаклях, будем смотреть ваши новые фильмы, я в это верю";

"Наши воины – цвет Украины! Дай Бог, все отстроим, возродим, чтобы все были живы-здоровы!";

"Крым – это Украина";

"Никогда не простим! Никогда не забудем!";

"Глаза видят, мозг не верит, сердце болит";

"Орки... бешеные орки... самое страшное племя на земле... Лучше волка иметь брата, чем орков. Пусть погибнет вся рашистская орда, вся болотная нечисть";

"Слава ВСУ! Все будет Украина!".

По словам Ахтема, Россия уже проиграла войну. "Крым можно рассматривать как сказочную иглу Кощея. Все было настолько обставлено "сакральным" нарративом, мол, без Крыма Россия невозможна. Думаю, это звенья одной цепи", – сказал он.

В интервью НВ, Ахтем Сеитаблаев поделился ощущениями, что спустя не очень долгое время Российской Федерации в том виде, в каком привыкли ее рассматривать на картах, не останется. "В первую очередь, если национальные республики, входящие в состав России, вспомнят о своих мечтах о независимости", – дополнил режиссер.