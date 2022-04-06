Алан Бадоев эмоционально отреагировал на массовые убийства мирных людей в Буче. Он пожелал, чтобы виновные в преступлениях остались калеками на всю жизнь, назвав их изуверами и мразями.

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Алан Бадоев шокирован зверствами в Буче

Уже два дня я хожу по Киеву и просто спасаюсь от невероятной депрессии, потому что вижу людей, они ходят по улицам, продолжают жить. Киевляне продолжают жить. Но сложно ходить по улицам после увиденного в Буче,

– сказал режиссер.

Режиссер назвал русских оккупантов абсолютными извергами, утопленными в крови мразями. "Я не знаю, что должно произойти, но такое зло должно быть наказано. Чтобы отомстить за всех этих всех людей абсолютно невинных детей", – поделился Бадоев.

Я хочу, чтобы у людей, которые это сделали, отняли руки и ноги,

– подытожил он.