Актриса сообщила в сети, что российские войска, занимавшие часть Киевской области (Буча, Ирпень, Ворзель, Гостомель и т.д.) покинули оккупированную территорию. Теперь весь мир увидел, что они действительно делали там с мирными жителями, передает 24 канал.

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Милая Сивацкая показала подписчикам фото из Бучи

Как написала актриса, утром все увидели, что надеялись не увидеть. "Не первое и, пожалуй, не последнее доказательство этой бессмысленной бесчеловечной зверской войны. Это фото самое мягкое из всех, которое мне удалось найти", – дополнила она.



Буча после выхода российских войск / Фото с инстаграма актрисы Милы Сивацкой

"На улицах, в подвалах, в братских могилах, лежат сотни безоружных убитых мирных жителей. У некоторых связаны руки. Женщины, дети, мужчины, пожилые люди. Множество сгоревших гражданских автомобилей со сожженными телами внутри. Просто невинны люди, которые за 40 минут от центра Киева в расцветающем пригороде жили своей жизнью и пытались убежать от войны. Но не успели", – сказала Мила.

Это военное преступление. Это геноцид украинского народа. Бессмысленный, гадкий и отвратительный. Как тот, о котором мы читали в школе во время Второй Мировой войны,

– написала актриса.

По словам звезды, все молчащие и поддерживающие эту так званую "спасательную операцию" – вы с происходящим согласны. "Нет слов выразить боль. Нет слов для таких людей", – написала она.

Однако актриса уверена, что мы "выстоим, отстроим и будем обнимать друг друга".