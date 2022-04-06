Алан Бадоєв емоційно відреагував на масові вбивства мирних людей у Бучі. Він побажав, щоб винні у злочинах залишилися каліками на все життя, назвавши їх нелюдами та мразями.

До теми "Нема слів висловити біль": акторка Міла Сивацька показала моторошне фото з Бучі

Алан Бадоєв шокований звірствами в Бучі

Вже два дні я ходжу Києвом і просто рятуюся від неймовірної депресії, тому що бачу людей, вони ходять вулицями, продовжують жити. Кияни продовжують жити. Але складно ходити вулицями після побаченого в Бучі,

– сказав режисер.

Режисер назвав російських окупантів абсолютними нелюдами, втопленими в крові мразями. "Я не знаю, що має статися, але таке зло має бути покаране. Щоб помститися за всіх цих усіх людей, абсолютно безневинних дітей", – поділився Бадоєв.

Я хочу, щоб у людей, які це зробили, відняло руки та ноги,

– підсумував він.

Раніше Алан Бадоєв відреагував на позицію Земфіри щодо російсько-української війни. Бадоєв опублікував її пісню "Не стріляйте" з кадрами бомбардування українських міст. У пості він зазначив, що дуже чекав на це і вірив, що співачка не мовчатиме.