Бадоєв опублікував її пісню "Не стріляйте" з кадрами бомбардування українських міст. У пості він зазначив, що дуже чекав на це і вірив, що співачка не мовчатиме.

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Алан Бадоєв відреагував на позицію Земфіри щодо війни

За словами кліпмейкера, Земфіра – його улюблений артист. "З кожною її піснею пов’язані особливі моменти життя".

Україну підтримують найкращі,

– зазначив він.

Крім цього режисер зазначив, що Земфіра видалила усі ролики на ютуб-каналі, а залишила лише два. Перше – кавер на пісню Океану Ельзи "Відпусти", а друге – нове відео на стару пісню "Не стріляйте", де вона грає на клавішних під відеоряд бойових дій в Україні.

Відомо, що майже усі відео на ютуб-каналі Земфіра видалила 17 березня, а там у неї нараховується 365 тисяч підписників.

Повний текст Алана Бадоєва в інстаграмі:

"Я дуже чекав на це і вірив…

Земфіра – мій улюблений артист, із кожною її піснею пов'язані особливі моменти життя.

Я легко забув про існування тих артистів, яких поглинув шум страху. Для мене в них просто пропав голос і прокисли тексти – музика здохла!

Для мене важливо, що найскладніший період життя, час, коли закрити очі страшніше, ніж залишити їх відкритими, будуть поруч із її музикою та пронизливим поглядом.

Україну підтримують найкращі

Говорити можна по-різному, робіть це, інакше вас не зрозуміють ті, хто залишиться на випаленій землі. #Не мовчіть!

Земфіра приховала всі свої відео зі свого ютуб-каналу та залишила лише два кліпи.

Перший – її кавер на пісню Океану Ельзи "Відпусти", знятий ще 2008 року. Друге – нове відео на стару пісню "Не стріляйте", де вона грає на клавішних під відеоряд бойових дій в Україні.

Говорити можна по-різному, робіть це інакше вас не зрозуміють ті, хто залишиться на випаленій землі. #Не мовчіть!"

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Земфіра та Україна: позиція співачки

У 2014 році, коли Росія почала вводити свої війська на Донбас, Земфіра змінила головну сторінку свого офіційного сайту: на чорному тлі було розміщене відео 2008 року, де співачка виконувала українською мовою пісню "Відпусти" гурту Океан Ельзи. Перед виконанням пісні вона сказала: "Я хочу підтримати, передати привіт, подякувати, приєднатися до всіх українських музикантів. Останні кілька років я кажу, що в Росії, звичайно, більше можливостей, більше грошей. В Україні — більше душі".

У 2015 році на фестивалі в Тбілісі Open Air Земфіра розгорнула український синьо-жовтий стяг, але вже у 2016 році під час концерту у Вільнюсі вона з матюками попросила фанів прибрати українські прапори, які почали розгортати українці. Через це чимало людей покинули зал, а Литвинова тоді виступила на її захист у соціальних мережах. 2 квітня 2020 року Земфіру внесли в базу "Миротворець" за заперечення російської агресії та маніпулювання суспільно важливою інформацією.

У перший день вторгнення Росії на територію України зірка опублікувала фото в інстаграмі з надписом "Ні війні", і також видалила усі інші публікації з мережі. Також вона покинула Росію з Ренатою Литвиновою. Їх побачили разом у Франції.