"Болезнь пропаганды": Кэрри Фукунага поделился тем, от чего у него "взрывается мозг"

Режиссер последнего фильма о Бонде Керри Фукунага приехал в Украину и развозит гуманитарную помощь пострадавшим от войны. И еще – его шокируют люди, отрицающие преступления россиян.

Фукунага считает, что самая отвратительная вещь, которая только может быть, – "то, что есть люди, отрицающие, что это произошло". Режиссер шокирован невежеством и последствиями пропаганды.

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Кэрри Фукунага поделился тем, от чего у него "взрывается мозг"

На вопрос журналистки ТСН, что Керри шокировало больше всего во время визита в Украину, он ответил: "Я думаю, что самая отвратительная вещь – это (…), когда я вижу людей, пишущих в соцсетях, или, когда я сам общаюсь с людьми, которые отказываются верить, что россияне убивают невинных гражданских людей!"

Далее он объяснил, что это явление не ново, ведь "это случалось и в американской истории, была гражданская война, когда погибли многие гражданские".

И во второй мировой погибли многие гражданские. Это печальные последствия любой войны. Но сейчас мы говорим о великом государстве, которое ворвалось в другое и целенаправленно убивает мирных жителей. Мы увидели это в Буче и Ирпене, мы это видели каждый день в Харькове. И когда говорят, мол, украинцы сами убивают своих же, у меня мозг от этого взрывается,

– поделился он.

Кроме этого, Керри уверен, что пропаганда – это самая сложная вещь для осознания. "Это очень сложно, поэтому я и называю это болезнью. Это действительно имеет признаки недомогания, от которого трудно вылечиться", – подытожил он.

Кэри Фукунага поддержал Украину. Он присоединился к организации World Central Kitchen, развозящей гуманитарку по Украине. Режиссер общался с волонтерами и временными переселенцами.