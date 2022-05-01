Фукунага вважає, що найогидніша річ, яка тільки може бути, – "те, що є люди, які заперечують, що це сталося". Режисер шокований невіглаством і наслідками пропаганди.

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Керрі Фукунага поділився тим, від чого в нього "вибухає мозок"

На питання журналістки ТСН, що Керрі шокувало найбільше під час візиту в Україні, він відповів: "Я думаю, що найогидніша річ – це (…), коли я бачу людей, які пишуть в соцмережах, або, коли я сам спілкуюся з людьми, які відмовляються вірити, що росіяни вбивають безневинних цивільних людей!".

Далі він пояснив, що це явище не нове, адже "це траплялося і в американській історії, була громадянська війна, коли загинули багато цивільних".

І в другій світовій загинули багато цивільних. Це сумні наслідки будь-якої війни. Але зараз ми говоримо про велику державу, яка вдерлася до іншої й цілеспрямовано вбиває мирних мешканців. Ми побачили це в Бучі та Ірпені, ми це щодня бачили в Харкові. І коли кажуть, мовляв, українці самі вбивають своїх же, в мене мозок від цього вибухає,

– поділився він.

Крім цього Керрі впевнений, що пропаганда – це найскладніша річ для усвідомлення. "Це дуже складно, тому я і називаю це хворобою. Це справді має ознаки нездужання, від якого важко вилікуватися", – підсумував він.

Кері Фукунага підтримав Україну. Він долучився до організації World Central Kitchen, яка розвозить гуманітарку по Україні. Режисер спілкувався з волонтерами та тимчасовими переселенцями.