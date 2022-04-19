Кері Фукунага з-під завалів врятував собаку на Харківщині

Засновник організації WCK Хосе Андрес повідомив у твітері, що під час волонтерства у Харкові, режисер Кері Фукунага побачив під завалами будинку тварину.

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Мій найкращий новий друг Кері Фукунага – дивовижна людина, яка допомагає нам тижнями, знайшов і врятував найкращого друга під завалами в Харківській області!,

– зазначив Андрес.

Кері Фукунага підтримав Україну

Раніше він публікував відео колони російської техніки на українських дорогах та закадровий діалог з окупантами. Крім цього, ділився відео, як мешканці Корюківки Чернігівської області виходили на вулиці та зупиняли російські танки, що пересувалися містом.

Потім він приїхав в Україну і доєднався до World Central Kitchen. Цю організацію заснував відомий шеф-кухар Хосе Андрес у 2010 році.

Нещодавно також департамент комунікації МВС та КМДА організували престур до київських метро. Режисер разом зі своєю командою доставив до мешканців у метро харчі, також поспілкувався із волонтерами та біженцями.

Таким чином, режисер останнього фільму про Джеймса Бонда Кері Фукунага вже декілька тижнів волонтерить в Україні, Зокрема, разом із представниками World Central Kitchen, розвозить гуманітарну допомогу тим, хто її потребує.