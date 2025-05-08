Топовая украинская комедия на Netflix, которая рассмешит до слез: что это за фильм

Приближается конец рабочей недели, а сил почти не осталось? Стоит дать себе время на отдых, расслабиться и ни о чем не думать. Идеальным вариантом для этого может стать просмотр семейной комедии.

Если вы еще размышляете, что именно посмотреть, то в обновленном списке самых популярных фильмов на Netflix появилась украинская лента "Большая прогулка". В материале Кино 24 расскажем больше о ее сюжете.

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Что известно о фильме "Большая прогулка"

В центре сюжета оказались две совершенно разные семьи – интеллигентные Драгомановы, работающие в сфере культуры, и предприимчивые Наливайченко, местные бизнесмены. В солнечные весенние выходные обе семьи решают устроить традиционный отдых на природе с шашлыками. И судьба сводит их на одной и той же поляне, которую каждая семья считает именно своей территорией.

Ситуация осложняется, когда неожиданно появляется третий "игрок" – коррупционер в бегах, который когда-то спрятал на этой поляне деньги. Поняв, что тайник пустой, он берет в заложники детей обеих семей и требует вернуть пропавшие средства.

"Большая прогулка": смотрите онлайн трейлер фильма

Зрителя ждут комические интриги, невероятные приключения, конфликты, незваные гости и огромные суммы денег.

Все это – на фоне разных взглядов на жизнь, традиции и даже маринад к шашлыку. Фильм показывает: какими бы разными мы ни были, в критический момент способны объединиться в единую силу.