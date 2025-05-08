Тема этой скандальной ленты является болезненной для пострадавших от российской агрессии, и, по словам критиков, комедийный жанр является неуместным для ее освещения. В интервью для Кино 24 Андрей Исаенко признался, что думает о "Раша гудбай" и вступился за свою коллегу Екатерину Варченко, которая сыграла главную роль.

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Андрей Исаенко о скандальном фильме "Раша гудбай": что сказал актер

По мнению Андрея Исаенко, фильм "Раша гудбай" вызвал столько споров и критики, в частности из-за того, что не все зрители правильно понимают жанр сатиры, но в то же время охотно осуждают ленту. Особенно обидно ему было за коллегу – актрису Екатерину Варченко, которая исполнила главную роль и подверглась мощной волне хейта.

Обидно было за Катю Варченко, мою коллегу, исполнившую главную роль, потому что на нее столько хейта полилось! Кто не знает, она активный волонтер, настоящая украинская активистка, ее муж сейчас на фронте. И люди, когда не понимают, что такое сатира, они начинают нести такую чушь,

– отметил Исаенко.

Кстати, скандальный фильм "Раша гудбай" взорвал сеть комментариями: что пишут о ленте.

Он заметил, что много критических замечаний поступают от людей, которые даже не видели фильм. По словам актера, ему лично писали с вопросами, как он мог сниматься в таком кино, но на его встречный вопрос, смотрели ли они ленту, ответа не поступало.

То есть люди начинают хейтить, не смотря продукт. На мой взгляд, это неприемлемо,

– говорит Андрей.

Андрей Исаенко отметил, что посоветовал бы зрителям посмотреть фильм "Раша гудбай". По его мнению, после стольких обсуждений и споров вокруг ленты стоит составить собственное представление о ней. Актер считает, что это качественное сатирическое кино, которое заслуживает внимания по крайней мере ради формирования личного мнения.

Полное интервью с Андреем Исаенко читайте скоро на Кино 24.