С Дантесом и Кацуриной: 11 октября выходит фильм "Брачное (не)равенство в Украине" – где смотреть

Брачное равенство – это принцип, обеспечивающий одинаковые права и обязанности супругов независимо от их пола, расы, религии или других личных характеристик. 11 октября в Украине выходит документальный фильм "Брачное (не)равенство в Украине", в котором герои расскажут об искаженном мире, в котором гетеросексуальным парам запрещено заключать браки.

Лента покажет не только эмоциональную боль, но и расскажет о реальных катастрофических последствиях и угрозах, к которым приводит запрет на создание ЛГБТК+ семей. Кроме этого, во второй части проекта реальные ЛГБТК пары и их союзники поделятся своими историями – о любви и потерях, о чувствах и страхах, которые понятны каждому. Об этом 24 Каналу сообщила пресс-служба фильма.

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"Брачное (не)равенство в Украине": сюжет и дата премьеры

Дата премьеры: документальный фильм "Брачное (не)равенство в Украине" выйдет 11 октября, в День каминг-аута.

Где смотреть: на платформах OUT TV, Megogo, Киевстар ТВ и YouTube Нового Канала.

По словам снявшегося в фильме музыканта и телеведущего Владимира Дантеса, ЛГБТК+ могут защищать страну, работать на любых должностях, делать что угодно для этой страны. "А официально быть в браке не могут. И это очень удивительно для меня", – отмечает он.

Артур Озеров, работник военной администрации, дрэг-перформер, вспомнил о своих друзьях, находившихся в Харькове, один из них сейчас воюет, другой гражданский. "Когда военный был ранен, он не мог к нему даже прийти в больницу. Потому что ему говорили – вы документально ему никто", – поделился он.

Кадр из документалки "Брачное (не)равенство в Украине" / Пресс-служба фильма

Кроме Владимира Дантеса и предпринимателя Даши Кацуриной, в фильме снялись:

телеведущий Анатолий Ярема с партнером,

ведущий мужского YouTube-шоу "Эбаут" Игорь Донских,

активистка и художница из Мариуполя Диана Берг с мужем и много ЛГБТК+ пар и союзников, в том числе – представители ЛГБТ-военных.

Сейчас в Верховной Раде готовятся к принятию законопроект №9103 "Об институте регистрируемых партнерств", который позволит ЛГБТК+ парам иметь часть тех прав, которые имеют разнополые пары после женитьбы.

ЛГБТК+ семьи в Украине пока не имеют никакого юридического статуса, из-за чего они остаются без внимания государства и общества. Речь идет о конкретных возможностях, которые гарантирует государство всем гражданкам и гражданам: принимать решения в кризисных состояниях, похоронить, иметь доступ в реанимацию, наследовать общее имущество в случае смерти партнера или партнера. Выходит так, что в условиях войны и постоянной угрозы человеческой жизни часть украинок и украинцев остаются юридически не защищенными,

– поделилась Анна Шарыгина, программный директор ОО "ХЖО Сфера" и соорганизатор ХарьковПрайда.

Как сообщил режиссер фильма и ЛГБТК+ активист Юрий Движон, нужно и дальше говорить о нашей стране, ЛГБТК+ сообществе и войне всему миру. "Борьба за равные права в Украине продолжается. Этот фильм – мой манифест и обращение к зрителям с желанием объяснить, что я и сотни тысяч украинцев чувствуют, когда понимают, что не имеют права официально жениться на своих любимых людей", – подчеркнул он.

Кадр из документалки "Брачное (не)равенство в Украине" / Пресс-служба фильма