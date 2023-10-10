Стрічка покаже не лише емоційний біль, а й розкаже про реальні катастрофічні наслідки та загрози, до яких призводить заборона створення ЛГБТК+ сімей. Крім цього, у другій частині проєкту реальні ЛГБТК пари та їх союзники поділяться своїми історіями – про кохання та втрати, про почуття та страхи, які є зрозумілими для кожного. Про це 24 Каналу повідомила пресслужба фільму.

До речі 5 англійських фільмів про спорт, які не залишать вас байдужими

"Шлюбна (не)рівність в Україні": сюжет та дата прем'єри

Дата прем'єри: документальний фільм "Шлюбна (не)рівність в Україні" вийде 11 жовтня, в День камінг-ауту.

Де дивитися: на платформах OUT TV, Megogo, Київстар ТБ та YouTube Нового Каналу.

За словами музиканта та телеведучого Володимира Дантеса, який знявся у фільмі, ЛГБТК+ можуть захищати країну, працювати на будь-яких посадах, робити будь-що для цієї країни. "А офіційно бути в шлюбі не можуть. І це дуже дивно для мене", – наголошує він.

Артур Озеров, працівник військової адміністрації, дрег-перформер, згадав про своїх друзів, які знаходилися в Харкові, один з них зараз воює, інший цивільний. "Коли військовий був поранений, він не міг до нього навіть прийти в лікарню. Тому що йому казали – ви документально йому ніхто", – поділився він.

Кадр з документалки "Шлюбна (не)рівність в Україні" / Пресслужба фільму

Крім Володимира Дантеса та підприємиці Даші Кацуріної, у фільмі знялися:

телеведучий Анатолій Ярема з партнером,

ведучий чоловічого YouTube-шоу “Ебаут” Ігор Донскіх,

активістка та художниця з Маріуполя Діана Берг з чоловіком та ще багато ЛГБТК+ пар і союзників, в тому числі – представники ЛГБТ-військових.

До речі. Наразі у Верховній Раді готуються до прийняття законопроєкт №9103 "Про інститут реєстрованих партнерств", який надасть можливість ЛГБТК+ парам мати частину тих прав, що мають різностатеві пари після одруження.

ЛГБТК+ сім'ї в Україні наразі не мають жодного юридичного статусу, через що вони лишаються поза увагою держави і суспільства. Мова йде про конкретні можливості, які гарантує держава начебто усім громадянкам та громадянам: приймати рішення в кризових станах, поховати, мати доступ в реанімацію, успадкувати спільне майно в разі смерті партнерки чи партнера. Виходить так, що в умовах війни та постійної загрози людському життю частина українок та українців залишаються юридично не захищеними,

– поділилася Анна Шаригіна, програмна директорка ГО "ХЖО Сфера" та співорганізаторка ХарківПрайду.

Як повідомив режисер фільму та ЛГБТК+ активіст Юрій Двіжон, потрібно і надалі говорити про нашу країну, ЛГБТК+ спільноту та війну всьому світові. "Боротьба за рівні права в Україні продовжується. Цей фільм – мій маніфест та звернення до глядачів з бажанням пояснити, що я та сотні тисяч українців відчувають, коли розуміють, що не мають права офіційно одружитись зі своїми коханими людьми", – наголосив він.

Кадр з документалки "Шлюбна (не)рівність в Україні" / Пресслужба фільму