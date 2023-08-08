У Сандры Буллок случилось горе: умер ее любимый Брайан Рэндалл
Источник:People
Американский профессиональный фотограф Брайан Рэндалл скончался в возрасте 57 лет. С 2015 года он проживал вместе с любимой актрисой Сандрой Буллок.
Причиной смерти Рэндалла стала тяжелая болезнь БАС – боковой амиотрофический склероз. Он скончался в субботу 5 августа, об этом говорится в заявлении его семьи.
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Умер любимый Сандры Буллок – фотограф Брайан Рэндалл
С большой грустью мы разделяем тот факт, что 5 августа Брайан Рэндалл мирно умер после трехлетней борьбы с БАС. Брайан решил сохранить свое путешествие из БАС в тайне, и те из нас, кто заботился о нем, сделали все возможное, чтобы выполнить его просьбу,
– написали они.
"Мы безмерно благодарны неутомимым врачам, которые вместе с нами боролись с этой болезнью, и добрым медсестрам, ставшим нашими соседями по комнате, часто жертвуя своими семьями, чтобы быть с нами", – дополнила семья в заявлении.
Семья Рэндалла также попросила журналистов не беспокоить их вопросами о фотографе. Им нужно "уединение, чтобы скучать и смириться с невозможностью проститься с Брайаном".
Что известно об отношениях Сандры Буллок и Брайана Рэндалла
- В 2015 году Буллок наняла Рэндалла как фотографа в праздник своего сына. Там и зародились их отношения. Позже в том году они публично заявили о своей свадьбе, на которую пригласили Дженнифер Энистон и Джастина Теру.
- У них нет общих детей, однако у актрисы есть двое приемных деток – 13-летний сын Луи и 11-летняя дочь Лейла, а у Брайана осталась взрослая дочь по имени Скайлар от предыдущего брака.