У Сандры Буллок случилось горе: умер ее любимый Брайан Рэндалл

Американский профессиональный фотограф Брайан Рэндалл скончался в возрасте 57 лет. С 2015 года он проживал вместе с любимой актрисой Сандрой Буллок.

Причиной смерти Рэндалла стала тяжелая болезнь БАС – боковой амиотрофический склероз. Он скончался в субботу 5 августа, об этом говорится в заявлении его семьи.

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Умер любимый Сандры Буллок – фотограф Брайан Рэндалл

С большой грустью мы разделяем тот факт, что 5 августа Брайан Рэндалл мирно умер после трехлетней борьбы с БАС. Брайан решил сохранить свое путешествие из БАС в тайне, и те из нас, кто заботился о нем, сделали все возможное, чтобы выполнить его просьбу,

– написали они.

"Мы безмерно благодарны неутомимым врачам, которые вместе с нами боролись с этой болезнью, и добрым медсестрам, ставшим нашими соседями по комнате, часто жертвуя своими семьями, чтобы быть с нами", – дополнила семья в заявлении.

Семья Рэндалла также попросила журналистов не беспокоить их вопросами о фотографе. Им нужно "уединение, чтобы скучать и смириться с невозможностью проститься с Брайаном".

Что известно об отношениях Сандры Буллок и Брайана Рэндалла