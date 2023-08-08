Причиною смерті Рендалла стала тяжка хвороба БАС – бічний аміотрофічний склероз. Він помер у суботу 5 серпня, про це йдеться у заяві його сім'ї.

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Помер коханий Сандри Буллок – фотограф Браян Рендалл

З великим сумом ми поділяємо той факт, що 5 серпня Браян Рендалл мирно помер після трирічної боротьби з БАС. Браян вирішив зберегти свою подорож із БАС у таємниці, і ті з нас, хто піклувався про нього, зробили все можливе, щоб виконати його прохання,

– написали вони.

"Ми безмірно вдячні невтомним лікарям, які разом із нами боролися з цією хворобою, і добрим медсестрам, які стали нашими сусідами по кімнаті, часто жертвуючи своїми сім'ями, щоб бути з нами", – доповнила сім'я у заяві.

Сім'я Рендалла також попросила журналістів не турбувати їх питаннями про фотографа. Їм потрібне "усамітнення, щоб сумувати й змиритися з неможливістю попрощатися з Браяном".

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