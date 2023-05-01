"Братья Супер Марио в кино" заработали 1 миллиард долларов в прокате: что особенного в мультфильме

Мультфильм "Братья Супер Марио в кино" появился в кино 5 апреля. На сегодняшний день кассовые сборы ленты составляют 1 миллиард долларов.

"Братья Супер Марио в кино" стали пятым самым кассовым фильмом с начала пандемии после таких лент как: "Человек-паук: Домой пути нет", "Топ Ган: Мэверик", "Мир Юрского периода: Господство" и "Аватар: Путь воды". Это также первая экранизация игр, достигающая миллиарда долларов в сборах.

Смотрите также 10 самых популярных супергеройских фильмов начала 2023 года

Кассовый успех мультфильма "Братья Супер Марио в кино"

Кроме того, он стал десятым анимационным фильмом в истории, заработавшим более миллиарда долларов в мировом прокате. Сигер Миямото из Nintendo уже объявил, что компания планирует заняться другими адаптациями своих франшиз. Однако пока не известно, какие именно проекты планируют разрабатывать.



Кассовые сборы мультфильма на 1 мая 2023 года / Скриншот с сайта boxofficemojo

Что известно о ленте

Анимационный фильм "Братья Супер Марио в кино" является экранизацией одноименной видеоигры. Предыдущая попытка создания экранизации прошла в 1993 году, однако проект не стал успешным. На сегодняшний день существует не менее 44 фильмов и мультфильмов, базирующихся на видеоиграх, и еще 27 подобных проектов находятся в разработке.

Это четвёртая попытка экранизации игры. Nintendo долгое время отказывалась от переговоров по использованию их интеллектуальной собственности для создания мультфильма после неудачной попытки. Однако в 2016 году студии Illumination и Universal смогли добиться соглашения и получили разрешение на производство мультфильма.

"Братья Супер Марио в кино": смотрите трейлер мультфильма

Звезды украинского дубляжа

Главного героя Марио озвучил звезда франшиз Крис Пратт ("Стражи Галактики" и "Мир Юрского периода"), а принцессу Пич - Аня Тейлор-Джой ("Ход королевы"). В украинском дубляже зрители услышат голоса телеведущего Владимира Остапчука и актрисы Антонины Хижняк ("Поймать Кайдаша").

Отзывы зрителей на мультфильм