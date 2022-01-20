""Бриджертоны" 2 сезон: Netflix показал кадры из второго сезона фаворитного сериала

"Бриджертоны" вернутся 25 марта 2022 года. Второй сезон сериала сместит фокус от истории любви между Дафни и Саймоном к роману Энтони с Кейт. Чтобы еще больше заинтриговать зрителей, Netflix показал кадры с главными героями сериала.

На новых фотографиях можно увидеть уже знакомых зрителям персонажей сериала, в частности: Дафну, королеву Шарлотту и семейство Фезерингтонов. Также Netflix показал новых героев: сестер Эдвина и Кейт, в которых перевоплотились Чаритра Чандран и Симон Эшли.

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Самые ярые поклонники "Бриджертонов" знают, что сериал основывается на серии любовных романов Джулии Квинн.

"Бриджертоны" 2 сезон: новые кадры / Фото Netflix

Каков сюжет второго сезона "Бриджертонов"

В тизере продолжения шоу мы увидели эмоциональную словесную перепалку между Энтони Бриджертоном и Кэтрин Шеффилд. Энтони – тот парень, вокруг которого крутится сюжет нового сезона, а Кэтрин – новая героиня – независимая и упрямая девушка, которая на днях переехала жить в Лондон. Однако, от любви до ненависти один шаг! Именно так, только в новых "Бриджертонах" от любви до ненависти не так уж и далеко! В новом сезоне мы увидим, как между перепалки между героями рождается любовь и страсть.

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Напомним, сериал "Бриджертоны" уже продлили на третий и четвертый сезоны. А Шонда Раймс в интервью Variety рассказала, что видит "Бриджертонов" в восьми сезонах. Поскольку, в шоу основное внимание уделяется восьми братьям и сестрам Бриджертон, Раймс говорит, очевидно, что в сериале будет один сезон для каждого персонажа. Однако, по словам продюсера, шоу может выйти за пределы восьми сезонов, если Netflix справится с этой задачей.

"Бриджертоны" 2022: смотрите тизер