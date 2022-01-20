На нових світлинах можна побачити вже знайомих глядачам персонажів серіалу, зокрема: Дафну, королеву Шарлотту і сімейство Фезерінгтонів. Також Netflix показав нових героїв: сестер Едвіна і Кейт, у яких перевтілилися Чарітра Чандран та Симон Ешлі.

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Найпалкіші шанувальники "Бріджертонів" знають, що серіал ґрунтується на серії любовних романів Джулії Квінн.

"Бріджертони" 2 сезон: нові кадри / Фото Netflix

Який сюжет другого сезону "Бріджертонів"

У тизері продовження шоу ми побачили емоційну словесну перепалку між Ентоні Бріджертоном та Кетрін Шеффілд. Ентоні – той хлопець, навколо якого крутиться сюжет нового сезону, а Кетрін – нова героїня – незалежна і вперта дівчинка, яка днями переїхала жити в Лондон. Однак, від кохання до ненависті один крок! Саме так, тільки у нових "Бріджертонах" від любові до ненависті не так вже й далеко! У новому сезоні ми побачимо, як поміж перепалки між героями народжується кохання і пристрасть.

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Нагадаємо, серіал "Бріджертони" вже продовжили на третій і четвертий сезони. А Шонда Раймс в інтерв’ю Variety розповіла, що бачить "Бріджертонів" у восьми сезонах. Оскільки, в шоу основна увага приділяється восьми братам і сестрам Бріджертон, Раймс каже, що зрозуміло, що в серіалі буде один сезон для кожного персонажа. Однак, за словами продюсерки, шоу може вийти за межі восьми сезонів, якщо Netflix впорається з цим завданням.

"Бріджертони" 2022: дивіться тизер