3 интересных фильма для тех, кто уже скучает по "Бриджертонам"

26 февраля на Netflix вышла вторая часть четвертого сезона сериала "Бриджертоны". Сюжет разворачивается вокруг ярого холостяка Бенедикта Бриджертона, который неожиданно влюбляется.

Если вы посмотрели "Бриджертонов" и уже скучаете по ним, то обязательно сохраняйте нашу сегодняшнюю подборку. 24 Канал расскажет о похожих фильмах, от которых тоже будет сложно оторваться.

Не пропустите Выйдет ли пятый сезон "Бриджертонов" и когда его ждать

Что посмотреть, если уже скучаете по "Бриджертонам"?

"Две королевы" (2018)

Рейтинг IMDb: 6.3/10

В 16 лет Мария Стюарт стала королевой Франции, а в 18 овдовела. Несмотря на давление, она не выходит замуж во второй раз, а отправляется в родную Шотландию, чтобы вернуть себе законный трон.

Однако Англией и Шотландией руководит властная Елизавета I, поэтому Мария вступает в борьбу со своей сестрой.

"Две королевы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Эмма" (2020)

Рейтинг IMDb: 6.7/10

Фильм, снят по мотивам одноименного романа английской писательницы Джейн Остин. В центре сюжета Эмма Вудхаус, которая становится настоящей свахой и создает пары. Она – молодая, уверенная в себе и состоятельная девушка, которая считает, что разбирается в человеческих чувствах.

Однажды Эмма отговаривает свою подругу Гарриет Смит от брака с фермером, а взамен предлагает ей викария мистера Элтона, однако у него возникают чувства к Вудхаус.

Эмма отказывает Элтону, поэтому он уезжает, а Гарриет остается одна. После этого главная героиня пытается свести подругу с Фрэнком Черчиллем.

"Эмма": смотрите онлайн трейлер фильма

"Грозовой перевал" (2026)

Рейтинг IMDb: 6.3/10

Это новая экранизация культового романа английской писательницы Эмили Бронте, которая рассказывает об одной из самых известных историй любви в мировой литературе. Это история о сложных отношениях между друзьями детства Кэтрин Эрншоу и Хитклиффом, которые в конце концов влюбляются друг в друга.

"Грозовой перевал": смотрите онлайн трейлер фильма

О чем 4 сезон "Бриджертонов"?

Это история о втором сыне семьи Бриджертонов – Бенедикте. Его старший и младшие братья находятся в счастливых браках, однако сам мужчина жениться не спешит.

И вдруг на бале-маскараде Бенедикт встречает очаровательную незнакомку, которая привлекает его внимание. Девушку зовут Софи и она работает служанкой, поэтому не может встречаться с дворянином.

Несмотря на все правила, Бенедикт и Софи влюбляются друг в друга. Смогут ли они быть вместе?