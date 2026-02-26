Если вы посмотрели "Бриджертонов" и уже скучаете по ним, то обязательно сохраняйте нашу сегодняшнюю подборку. 24 Канал расскажет о похожих фильмах, от которых тоже будет сложно оторваться.
Что посмотреть, если уже скучаете по "Бриджертонам"?
"Две королевы" (2018)
- Рейтинг IMDb: 6.3/10
В 16 лет Мария Стюарт стала королевой Франции, а в 18 овдовела. Несмотря на давление, она не выходит замуж во второй раз, а отправляется в родную Шотландию, чтобы вернуть себе законный трон.
Однако Англией и Шотландией руководит властная Елизавета I, поэтому Мария вступает в борьбу со своей сестрой.
"Эмма" (2020)
- Рейтинг IMDb: 6.7/10
Фильм, снят по мотивам одноименного романа английской писательницы Джейн Остин. В центре сюжета Эмма Вудхаус, которая становится настоящей свахой и создает пары. Она – молодая, уверенная в себе и состоятельная девушка, которая считает, что разбирается в человеческих чувствах.
Однажды Эмма отговаривает свою подругу Гарриет Смит от брака с фермером, а взамен предлагает ей викария мистера Элтона, однако у него возникают чувства к Вудхаус.
Эмма отказывает Элтону, поэтому он уезжает, а Гарриет остается одна. После этого главная героиня пытается свести подругу с Фрэнком Черчиллем.
"Грозовой перевал" (2026)
- Рейтинг IMDb: 6.3/10
Это новая экранизация культового романа английской писательницы Эмили Бронте, которая рассказывает об одной из самых известных историй любви в мировой литературе. Это история о сложных отношениях между друзьями детства Кэтрин Эрншоу и Хитклиффом, которые в конце концов влюбляются друг в друга.
О чем 4 сезон "Бриджертонов"?
Это история о втором сыне семьи Бриджертонов – Бенедикте. Его старший и младшие братья находятся в счастливых браках, однако сам мужчина жениться не спешит.
И вдруг на бале-маскараде Бенедикт встречает очаровательную незнакомку, которая привлекает его внимание. Девушку зовут Софи и она работает служанкой, поэтому не может встречаться с дворянином.
Несмотря на все правила, Бенедикт и Софи влюбляются друг в друга. Смогут ли они быть вместе?